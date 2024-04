Kamenik dokončno oproščen očitkov za štirikratni umor v Tekačevem

Kamenik je ves čas sojenja vztrajal, da nikoli ni bil v Tekačevem in da žrtev tudi ni poznal. Dokaze, ki so v spisu po 26 letih še ostali, je senat prvostopenjskega sodišča ponovno preučil in pretehtal, ponovno so zaslišali vse predlagane priče razen ene, ki je zaradi zdravstvenega stanja nesposobna za pričanje, prebrali so tudi izpovedbo anonimne priče, navaja Večer.

Kamenikove športne copate so iz sodnega spisa izločili

"Tudi če bi se izkazalo, da nekatere navedbe prič držijo in so resnične, ni nobenega materialnega dokaza, ki bi potrjeval, da je Kamenik res bil na kraju kaznivega dejanja. Prav tako na kraju dejanja ni bilo najdene niti ene biološke sledi, ki bi pripadala obdolženemu," je po razglasitvi prvostopenjske sodbe konec junija lani pojasnila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank.

Dolgo ključni dokaz tožilstva, Kamenikovi športni copati, pa so bili izločeni iz sodnega spisa.

Od prvega sojenja minilo skoraj 30 let

Kameniku so prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.

Decembra leta 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. Sodba je bila razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen. Tretje sojenje bi se moralo začeti že leta 2007, kar se ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini.

Senat celjskega okrožnega sodišča je Kamenika junija lani še drugič oprostil obtožb za štirikratni umor v Tekačevem leta 1997 in s tem pritrdil obrambi, da ni nobenih dokazov za očitana kazniva dejanja. Tožilec Gorazd Kacijančič je takrat sicer vztrajal pri obtožbah za štiri kazniva dejanja umora in sodišču predlagal izrek 20 let zapora.

Kamenika aretirali zaradi posedovanja kokaina

Kot navaja Večer, so Kamenika sicer konec januarja letos na območju Slovenske Bistrice, kjer zdaj živi, aretirali in mu pri tem zasegli dober kilogram kokaina. Zdaj je v mariborskem priporu, sprejeli so sklep o uvedbi sodne preiskave, ki pa še ni pravnomočen.