Policija vložila novo ovadbo za štiri dejanja umora v Tekačevem

Policisti so po poročanju POP TV sporočili, da je bila štiriletna kriminalistična preiskava izjemno obsežna. Ker naj bi osumljenec prebival na Hrvaškem, so slovenski preiskovalci sodelovali tudi s hrvaškimi varnostnimi organi. Čeprav sledi s kraja kažejo na možno vpletenost vsaj še dveh oseb, se s tem vseeno končuje kriminalistična preiskava zoper morebitne preostale udeležene, saj je letos marca zastaral pregon zoper osebe, proti katerim prej niso uspeli izvesti procesnih dejanj.

15. novembra se je začelo tretje sojenje Kameniku

Na celjskem okrožnem sodišču se je sicer 15. novembra začelo novo, tretje sojenje Kameniku za štirikratni umor v Tekačevem leta 1997. Tudi tokrat je zavrnil krivdo za očitano kaznivo dejanje. Tožilec Gorazd Kacijančič je takrat napovedal, da bo do konca tedna vložil še eno kazensko ovadbo za osebo, ki je Kameniku pomagala pri umorih.

Dejal je tudi, da bo zoper to osebo vložil tudi zahtevo za preiskavo storjenega kaznivega dejanja. Predlagal je nekaj novih dokaznih predlogov, med drugim neposredno zaslišanje nekaterih prič, branje zapisnikov in izvedenskih mnenj. Temu je ugovarjala Kamenikova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar.

Na vprašanje, kako je šele zdaj tožilstvo prišlo do osebe, ki je Kameniku pomagala pri umorih, je Kacijančič odgovoril, da so s pomočjo znanosti in tehnologije prišli do genetskega materiala, s katerim so potem odkrili biološke sledi Kamenikovega pomočnika v Tekačevem. Tožilec ocenjuje, da so bile na kraju kaznivega dejanja tri ali štiri osebe, vendar identitete vseh teh oseb niso mogli ugotoviti.

Zadeva mora dobiti sodni epilog

Pri obtožnici bo tožilec vztrajal, saj meni, da mora zadeva dobiti sodni epilog in da ni razloga, da bi sodišče zavrnilo obtožnico.

Kameniku so prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.

Decembra leta 1999 je bil Kamenik za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. Sodba je bila razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen. Leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, kar se ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini.