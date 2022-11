Začenja se preventivna akcija Varno brez telefona v prometu

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija v času od 21. do 27. novembra izvajata preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu. Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč in zastoje v prometu, so sporočili iz AVP.

Policija je od začetka leta do 15. novembra ugotovila 22.540 kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo, lani v enakem času pa 30.866. Trend upada je mogoče pripisati poostreni zakonodaji, ozaveščanju AVP skozi vse leto in nadzoru policije, sporočajo iz AVP.

Najbolj problematični so SMS

Med kršitelji izstopata starostni skupini od 35-44 let s 27 odstotki ter od 25-34 let z 20 odstotki kršitev. Glede na kategorijo udeleženca prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov (59,4 odstotka), slaba četrtina je voznikov tovornih vozil. Med kršitelji je vse več tudi voznikov e-skirojev. Mobilni telefoni močno vplivajo na kognitivne sposobnosti in reakcijski čas voznika. Najbolj so problematični branje in pošiljanje SMS-sporočila, ogled posnetka ipd.

Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno pet sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Pri hitrosti 60 kilometrov na uro prevozi razdaljo več kot 83 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 kilometrov na uro v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi, opozarja tudi AVP.

Zaradi nezbranosti slabši reakcijski čas

Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se pomembno zmanjšuje zbranost voznika in zmožnost za pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče od 4 - 23 krat. Tako ogrožamo sebe in druge, za nastanek nesreče pa je dovolj že majhna napaka. Pri voznikih so različne študije ugotovile tudi do 50 odstotkov slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih, so še sporočili iz AVP.

V času akcije bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, slušalk), ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila. Poleg tega bodo pozorni tudi na druge prekrške, predvsem tiste, povezane z izpostavljenimi udeleženci v prometu, pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev.

AVP in policija pozivata: "Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!"