Primer Kamenik: ponovna analiza dokazov ni pokazala nič novega

V sklopu današnjega naroka niso podrobneje predstavili ugotovitev izvedenca Inštituta za sodno medicino, saj so se vse strani v postopku z njim že seznanile v pisni obliki, je pa predsednica senata povedala, da analiza glede na predhodne ugotovitve ni prinesla nič novega.

Medtem ko cigaretnih ogorkov sploh ni bilo več na voljo, ker so jih očitno vse porabili v prejšnjih analizah, so na tulcih nabojev našli le sledi ene od žrtev, nič novega pa niso pokazale niti analize kovinskih lisic – tudi na njihovo stanje so že vplivale sledi časa. Izvedenec je zato menil, da nikakor ne bi šlo za stanje v času takoj po kaznivem dejanju, s tistim, kar jim je uspelo najti, pa Kamenika naj ne bi bilo mogoče obremeniti.

Tožilec Kacijančič kljub temu še ni obupal nad primerom in je vztrajal pri še dveh dokaznih predlogih, in sicer izdelavi psihiatričnega izvedenskega mnenja glede sposobnosti pričanja ene od prič, ki tokrat še ni bila zaslišana, ter zaslišanju anonimne priče, ki pa to po mnenju obrambe sploh ni, saj se je v preteklosti že sama razkrila.

Sodni senat je po posvetu za zaprtimi vrati tožilcu kljub nasprotovanju Kamenikove zagovornice Maksimiljane Kincl Mlakar, češ da glede na odsotnost drugih dokazov zaslišanje ne bo vplivalo na razplet sojenja, ugodil z argumentom, da je čas, da v omenjenem kazenskem primeru končno rečejo bobu bob.

Kot je dala vedeti sodnica, se želijo izogniti morebitnim nadaljnjim pravnim zapletom, hkrati pa so presodili, da omenjena dokazna predloga ne bosta bistveno podaljšala postopka. Naslednji in morda že zadnji narok je razpisala za 21. junij, ob tem pa dodala, da bodo anonimni priči, če se bo izkazalo, da se je dejansko sama razkrila, ta status odvzeli. Foto: STA

Tožilec vztraja pri vnovični preučitvi vseh okoliščin

Kacijančič je po naroku priznal, da analize niso prinesle novih ugotovitev, a je prav, da se znova preučijo vse relevantne okoliščine, čeprav se tudi sam zaveda, da dokazi po več kot 25 letih niso več enako kakovostni kot nekoč. V zvezi s še enim osumljencem, zoper katerega je tožilstvo zahtevo za preiskavo vložilo lani, je dejal le, da je stvar trenutno na sodišču.

Kincl Mlakarjeva pa je dejala, da analiza izvedenca še dodatno utrjuje že ves čas zatrjevano stališče obrambe, da ni nobenih dokazov za to, da bi bil Kamenik kakorkoli povezan z omenjenim zločinom. Tega po njenem ne more spremeniti niti izvedba še zadnjih dveh dokaznih predlogov, saj gre za priči, ki nista bili neposredno udeleženi v dogodku.

Kameniku, ki tudi na tretjem sojenju zavrača krivdo za očitano kaznivo dejanje, so prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.