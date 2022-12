Slovenska sodna saga: štirikratni umori v Tekačevem

"Grozljivka v hiši številka 9". Takšen je bil eden od časopisnih naslovov, ki so opisovali dogajanje iz začetku marca 1997 na domačiji v Tekačevem pri Rogaški Slatini. Več neznanih storilcev je po ugotovitvah policije 3. marca 1997 prišlo do Tekačevega 9. Kmalu se je začel niz hladnokrvnih umorov.

Hladnokrvni umori iz neposredne bližine

V domačiji v Tekačevem so živeli tedaj 73-letni Štefan Poharc, njegova dve leti starejša žena Frančiška Poharc ter njuna podnajemnika: 37-letna Helena Krošlin in njena 17-letna hčerka Veronika. Najprej je bila v hiši z enim strelom iz neposredne bližine umorjena Frančiška, nato je morilec v kuhinji ustrelil Veroniko, ki je za mizo brala knjigo.

Storilci so sprva prizanesli gospodarju domačije Štefanu, ki so ga najprej ustrelili v nogo. Po ugotovitvah policije so ga nato prisilili, da jim je odprl trezor v hiši. Prav domnevna vsebina trezorja je bila najverjetneje glavni motiv za umore v Tekačevem. Poharc naj bi tu hranil milijon nemških mark in večjo količino zlata. Te domneve o veliki količini denarja in zlata v Poharčevem trezorju niso bilo nikoli dokazane.

Našli naboje, pištole pa ne

Nato so storilci ranjenega Poharca odvlekli v bližnje gospodarsko poslopje, kjer so naleteli na Heleno Krošlin. Tudi to so hladnokrvno umorili s strelom v glavo. Na koncu so – pol ure po umoru Krošlinove - umorili še Poharca.

Kamenika so zaradi umorov v Tekačevem aretirali aprila 1997, prvič pa je zaradi te zadeve stopil pred sodnika januarja 1998. Sodna saga glede umorov v Tekačevem torej traja že skoraj četrt stoletja. Foto: STA

Glede nato, da so žrtve umrle zaradi strelov iz iste pištole znamke Makarov, je policija domnevala, da je bil morilec eden (ta naj bi uporabljal dušilec in laserski optični merek za bolj natančne strele). Na kraju zločina so našli naboje, pištole pa ne. Ker je v bližini domačije ribnik, so ga policisti v preiskavi celo izpraznili, v upanju, da je morilec tja odvrgel pištolo. A je tam niso našli.

Najdene biološke sledi in odtisi copat

So pa policisti, kot je med drugim prikazano v nizu treh prispevkov o umoru v Tekačevem, ki jih leta 2017 predvajala POP TV, v bližini našli odvržen pulover in maskirno kapo, v njih pa tudi biološke sledi in lase. Te sledi in lasje tudi niso pripadale eni osebi, ampak dvema različnima osebama, ki naj bi bili sorodstveno povezani.

Na kraju zločina so policisti našli tudi odtis športnih copat. In prav ta odtis je bil razlog, da so policisti aprila 1997 aretirali takrat 25-letnega Kristijana Kamenika. Odtis copatov na kraju umora je bil namreč po oceni slovenskih preiskovalcev identičen odtisu športnih copat, ki jih je nosil Kamenik.

Sporni ključni dokaz proti Kameniku

A prav ta odtis, ki je bil za slovenske preiskovalce ključen dokaz proti Kameniku, je pozneje postal sporen. Kamenik, ki od prvega dne vztrajno trdi, da ni kriv in da ni bil nikoli v Tekačevem, je prvič sedel na sodno klop zaradi umorov v Tekačevem januarja 1998.

Decembra 1999 je bil Kamenik za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen, a je bila sodba na vrhovnem sodišču razveljavljena. Na ponovnem sojenju je bil Kamenik nato oproščen umorov, a je bila sodba pozneje spet razveljavljena.

V času ponovnega sojenja je svoje ugotovitve o odtisu športnih copat predstavil tudi švicarski sodni izvedenec Pierre Margot, ki se ni strinjal z ugotovitvami slovenskih forenzikov. Po njegovih ugotovitvah odtisi, najdeni na kraju zločina, niso od športnih copat, ki so jih zasegli Kameniku.

Kamenik v zaporih v tujini

Na dolgotrajnost sodne sage o umorih v Tekačevem je zelo vplivalo dejstvo, da so v poznejših letih Kamenika pogosto aretirali zaradi preprodaje oziroma tihotapljenja mamil v drugih državah in je nekaj let odsedel v zaporih v tujini (Srbija, Hrvaška in Italija). Sprva naj bi se tretje sojenje začelo že leta 2007, a se je začelo šele letos.

In kaj lahko pričakujemo na novem sojenju proti Kameniku? Športni copati ne bodo več v ospredju, saj so jih višji sodniki že izločili kot dokaz. Iz sodnega spisa so pozneje izločili še preostale dokaze, ki so bili pridobljeni s hišno preiskavo na Kamenikovem domu v Slovenskih Konjicah. Iz spisa so šli zato, ker je bila odredba za hišno preiskavo premalo obrazložena, obdolžencu pa je bila tako z njo kršena pravica do prostorske zasebnosti njegovega stanovanja.

Ugotovitve o optičnem merku in nova kazenska ovadba

Na podlagi sporne hišne preiskave in v njej zaseženih dokazov so preiskovalci prišli tudi do ljudi v Zasavju, ki so pričali, da je Kamenik naročil optične merke za orožje.

Tretje sojenje se je začelo 15. novembra letos v Celju. Tožilec Gorazd Kacijančič je takrat napovedal, da bo do konca tedna vložil še eno kazensko ovadbo za osebo, ki je Kameniku pomagala pri umorih, je poročala STA.

Bo znanost razvozlala umor v Tekačevem?

Novinarjem je Kacijančič še povedal, da so s pomočjo znanosti in tehnologije prišli do genetskega materiala, s katerim so potem odkrili biološke sledi Kamenikovega pomočnika v Tekačevem. Tožilec ocenjuje, da so bile marca 1997 na kraju kaznivega dejanja tri ali štiri osebe, vendar identiteto vseh teh oseb niso mogli ugotoviti.

Tožilec Gorazd Kacijančič Foto: STA

Pred dvema tednoma je POP TV poročala, da je policija vložila novo kazensko ovadbo za štiri kazniva dejanja umora v Tekačevem. Poleg Kamenika je zdaj tudi hrvaški državljan osumljen, da je v hudodelski združbi povzročil smrt štirih ljudi. Ovadbo so vložili na celjsko okrožno državno tožilstvo, ki je tudi usmerjalo predkazenski postopek.

Se bodo (so)storilci izognili pregonu?

Čeprav sledi s kraja kažejo na možno vpletenost vsaj še dveh oseb – se s tem vseeno končuje kriminalistična preiskava zoper morebitne preostale udeležene, saj je letos marca zastaral pregon zoper osebe, proti katerim prej niso uspeli izvesti procesnih dejanj.