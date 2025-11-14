Predvidoma v začetku prihodnjega leta je načrtovana selitev zapornikov in pripornikov iz ljubljanskega zapora na Povšetovi v novi moški zapor v Dobrunjah. Protokoli selitve so že pripravljeni, izvedena bo v enem dnevu. V novem zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, na Povšetovi jih je trenutno zaprtih 222.

Z novim zaporom v Dobrunjah se rešuje dolgoletna prostorska stiska slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletna prostorska stiska zapora na Povšetovi v Ljubljani. Potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor pretekli teden izdalo uporabno dovoljenje, ovir za njegovo odprtje ni več.

Kot je v izjavi za javnost pred novim zaporom spomnila odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič, je ministrstvo prve aktivnosti za izgradnjo zapora v Dobrunjah začelo že leta 2015. Dve leti kasneje so izvedli arhitekturni natečaj, gradbeno dovoljenje so pridobili konec leta 2021. Avgusta leta 2022 je sledil podpis pogodbe s konzorcijem Kolektor Koling-CGP-Pomgrad.

Novi zapor ustreza vsem evropskim standardom, je zagotovila ministrica Katič. Foto: STA

Športne kapacitete, dvorana za sojenje, prostor za sakralne objekte ...

Ministrstvo z zaporom naslavlja tudi pomanjkljivosti obstoječega zapora na Povšetovi. Poleg zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in njegove upravne stavbe bodo v njem tudi športne kapacitete, dvorana za sojenje, prostor za sakralne objekte, urejene zunanje površine in drugo, je povzela Katič. Gre za 86,5 milijona evrov vredno naložbo, ob čemer je Katič izrazila zadovoljstvo, "da nismo podpisali nobenega aneksa, ki bi pomenil zvišanje te naložbe".

Novi zapor ustreza vsem evropskim standardom, je zagotovila ministrica Katič. Med prednostmi novega zapora je izpostavila tudi izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene in bolj kakovostno delo z zaprtimi osebami, s čimer se izboljšuje tudi varnost celotne družbe. Gradnjo novega zapora spremljajo tudi nepravilnosti, povezane z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora. Katič si želi, da bi bili inšpekcijski postopki, ki so še odprti, končani čim prej. Ob tem je spomnila, da je gradnja novega ljubljanskega zapora tudi pod drobnogledom organov pregona.

V zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za druge na zaprtem oddelku. Foto: STA

"Moški zapori so prenatrpani"

Novi zapor je izrednega pomena za naš zaporski sistem, je poudaril generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. "Moški zapori so prenatrpani, novi zapor v Dobrunjah bo zadeve bistveno omilil," je poudaril.

V zvezi s selitvijo zapornikov in pripornikov s Povšetove v Dobrunje je poudaril, da so v zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana že pripravili akcijski načrt selitve. Kdaj ta bo, zaradi varnostnih razlogov ne morejo razkriti, se pa zaposleni na Povšetovi že več tednov seznanjajo z arhitekturo novega zapora in izobražujejo. Pripravljeni so tudi vsi protokoli selitve. Selitev oziroma premestitev pripornikov in zapornikov bodo izvedli v enem dnevu, pri čemer bo pravosodnim policistom na pomoč priskočila tudi policija, je napovedal.

Skupna velikost kompleksa zapora je 26 tisoč kvadratnih metrov bruto tlorisne površine. Foto: STA

V zaporu bo prostora za skupno 388 oseb, od tega za 60 na odprtem oddelku zapora, za druge na zaprtem oddelku. Med prednostmi novega zapora je med drugim izpostavil opremo za tehnično varovanje in prostore za delovne terapije. Uprava je septembra objavila tudi razpis za nove pravosodne policiste, s čimer želijo nasloviti perečo kadrovsko problematiko. Prijav je veliko, pogovori s kandidati pa še potekajo, zato Perše danes še ni mogel oceniti, ali bo aktualni razpis pripomogel k izboljšanju velikega pomanjkanja pravosodnih policistov.

Skupna velikost kompleksa zapora je 26 tisoč kvadratnih metrov bruto tlorisne površine.