Ministrstvo zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za zapor v Dobrunjah

Komisija je v četrtek med drugim ugotavljala, ali je objekt zgrajen v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi v gradbenem dovoljenju, ali sta projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta izdelana v skladu s predpisi in ali je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta.

Komisija je v četrtek med drugim ugotavljala, ali je objekt zgrajen v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi v gradbenem dovoljenju, ali sta projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta izdelana v skladu s predpisi in ali je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta.

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Ministrstvo za naravne vire in prostor je zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za novi zapor v Dobrunjah. Med tehničnim pregledom, ki ga je izvedlo v četrtek, je namreč ugotovilo pomanjkljivosti v dokumentaciji in izvedbenih delih. Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je naložila, naj v dveh mesecih odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Komisija za tehnični pregled je ugotovila nekatere pomanjkljivosti dokumentacije o izvedbenih delih in zanesljivosti objekta ter izvedbenih delih, so za STA zapisali na ministrstvu. Odgovor, za kakšne pomanjkljivost gre, STA še čaka.

Kot so pojasnili, bodo uporabno dovoljenje "izdali nemudoma po odpravi pomanjkljivosti, kar pa je odvisno od investitorja, projektanta, izvajalca in nadzornika". Novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo nadomestil neustrezne prostore zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani, so začeli graditi jeseni 2022.

Zapor je končan, še vedno pa nima uporabnega dovoljenja, za katero je izvajalec del podal vlogo sredi letošnjega aprila. Investicija, vredna 86 milijonov evrov, je ena največjih ministrstva za pravosodje v zadnjih desetih letih.

Zapor v Dobrunjah končan, a še vedno nima uporabnega dovoljenja
