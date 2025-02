Za enega vrhuncev zimskega prestopnega roka in dodaten dokaz, kako globoke so denarnice nogometnih klubov iz Savdske Arabije, je poskrbel 21-letni Kolumbijec Jhon Duran. Al Nassr je mladega napadalca Aston Ville pripeljal za 77 milijonov evrov, Duranu pa na četrtem nastopu za klub, kjer si deli slačilnico tudi s Cristianom Ronaldom, prav gotovo ni bilo do smeha. Ne le poraz (2:3), v dodatno slabo voljo ga je spravila izključitev, po kateri je izgubil živce tudi sloviti Portugalec.

Nogometaši Al Nassra so v petek doživeli hud udarec v boju za naslov prvaka, saj so doma nepričakovano ostali brez točk proti osmouvrščenemu Al Ettifaqu (2:3). Ostali pa so tudi brez Kolumbijca Jhona Durana, ki ga bodo zaradi kazni pogrešali na naslednjih tekmah. Zimski novinec, ki ima pri Al Nassru tako veliko plačo, da je vsako uro bogatejši za okrog 2.300 evrov, je v sodnikovem podaljšku prejel rdeči karton. Kaj se je zgodilo?

Kako je Jhon Duran dobil rdeči karton:

Jhon Duran just got sent off for this 🤣



pic.twitter.com/iThsoLOtIw — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) February 21, 2025

Južnoameričan ni skrival nezadovoljstva nad slabim rezultatom, v 92. minuti pa je z roko po glavi lahkotno tlesknil zveznega igralca tekmecev Abdulelaha Almaikija. 30-letni reprezentant Savdske Arabije, ki ga je Al Ettifaqu posodil Al Hillal, je prepoznal pomembnost trenutka in teatralno padel na tla, kot da bi ga zadel metek. Čeprav ga je Duran udaril milo – nekateri navijači so na družbenih omrežjih vse skupaj primerjali z nič kaj bolečim vzgojnim udarcem, ki se ga ponavadi prisoli petletnemu dečku –, je za nešportno potezo prejel rdeči karton.

Razočaranje Cristiana Ronalda po nepričakovanem domačem porazu in veselje nogometašev Al Ettifaqa, pri katerem nosi kapetanski trak Nizozemec Georginio Wijnaldum. Z dvema zadetkoma je postal tudi junak srečanja v Riadu, končni rezultat 3:2 v korist gostov pa dosegel v 89. minuti. Al Nassr je dvakrat vodil, a ostal brez točk. Foto: Reuters

Pri sodniku je protestiral tudi Portugalec Cristiano Ronaldo, a ni zaleglo. Al Nassr je dvoboj tako končal z le desetimi možmi. Ronaldo je bil tako razburjen, da je celo besno udaril žogo, ki je bila postavljena na sredini igrišča.

Kako je Ronaldo izgubil živce: