Matanić je opravičilo objavil na svojem profilu na Facebooku. Zapisal je, da za napake, ki jih je naredil, ni opravičila. Krivdo za svoja dejanja je pripisal alkoholu in drogam ter napovedal, da se bo žrtvam osebno opravičil. Po priznanju spolnega nadlegovanja je profil izbrisal.

Kaplja čez rob je bila naslovnica proti nasilju nad ženskami

Spolno nadlegovanje je priznal po nedavnem razkritju časopisa Večernji list, ki je objavil izpovedi številnih žensk, ki so 49-letnega Daliborja Matanića obtožile spolnega nadlegovanja. Kot so povedale, so ogorčene, da so vidne hrvaške feministke in ženske revije, ki za njegova dejanja vedo že dalj časa, tako dolgo molčale. "Dobile smo vtis, da je namensko izbiral mlada dekleta, ki se bodisi ne zmorejo postaviti zase bodisi jih je strah, da bi izgubile delo," je povedala ena od žrtev.

Kaplja čez rob je bila lanskoletna naslovnica revije Gloria, na kateri se je pojavil s pevko Ido Prester in promoviral sporočilo "Skupaj proti nasilju nad ženskami".

"Matanića poznamo kot borca za pravice žensk, vedno je najglasneje obsojal spolne napadalce in podpiral gibanje #MeToo. Tudi pri svojem delu se je z veseljem dotaknil teh tem. Če očitki držijo, bi morale institucije opraviti svoje delo. Vsem žrtvam nudim absolutno podporo," je za Večernji list povedala hrvaška pevka, ki je za njegova dejanja izvedela šele zdaj.

Predstavljal se je kot družinski človek in borec za pravice žensk

Da je Matanić dlje spolno nadlegoval mlajše sodelavke in jim pošiljal neprimerna sporočila, se je govorilo že nekaj časa, a do zdaj ni nihče spregovoril o njegovih dejanjih. Razkritja so šokirala številne, saj se je v javnosti dolga leta predstavljal kot družinski človek in borec za pravice žensk.

Zaslovel je kot režiser Netflixove serije Novine (The Paper) in filma Zenit (Zvizdan), ki so ga leta 2015 premierno predvajali celo na filmskem festivalu v Cannesu. Producent serije Novine Nebojša Taraba je za Večernji list že napovedal prekinitev sodelovanja z njim. Negotovo je tudi njegovo sodelovanje pri evropskem koprodukcijskem filmu Greater Adria, ki naj bi ga začeli snemati letos jeseni.

Dalibor Matanić (tretji z desne) na premieri filma Zenit (Zvizdan) na filmskem festivalu v Cannesu. Foto: Guliverimage

