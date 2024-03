Štiriintridesetletna avstralska manekenka Megan Skye Blancada, ki je nastopila v oddaji Who Wants to be a Supermodel, se zaradi spolne zlorabe najstnika, ki jo je na sodišču v Adelaidi v Avstraliji priznala v četrtek, sooča s samodejno zaporno kaznijo. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena najvišja kazen dosmrtnega zapora, poroča New York Post.

Glede na sodne dokumente so bila kazniva dejanja storjena zoper fanta, mlajšega od 16 let. Ta so se zgodila na različnih lokacijah med januarjem 2021 in novembrom 2023. Kot trdi policijsko poročilo in sodni dokumenti so se kazniva dejanja zgodila na severnem delu mesta Adelaide.

Fant naj bi obiskoval prestižno zasebno šolo. Blancada, ki je sicer mlada mama, je bila obtožena tudi posedovanja vsebin, ki vključujejo materialno izkoriščanje otrok. Štiriintridesetletnica se na družbenih omrežjih predstavlja kot bikini model in oglašuje svoje vloge v filmih in resničnostnih šovih. Tudi njen Facebook profil prikazuje številne fotografije v bikini pozah in njen glamurozen življenjski slog.

Pripravljena je bila priznati krivdo o spolni zlorabi

Po podatkih sodišča je Blancada nameravala izpodbijati obtožbo o materialnem izkoriščanju otrok, a je bila ob tem pripravljena priznati krivdo za obtožbo o spolni zlorabi. Ob vprašanju sodnika Briana Nitschkeja, kako se namerava zagovarjati, je postala vidno čustvena in odgovorila: "Kriva sem," je poročal Advertiser.

Odvetnik obtožene Andrew Graham je prebral izjavo v njenem imenu. "Gospa Blancada želi le povedati, da ji je zelo žal za to, kar je storila," je povedal odvetnik in dodal: "V tej zadevi je udeležena najstniška žrtev in klientka upa, da bo njeno priznanje krivde danes zjutraj pomagalo razbremeniti kakršnokoli tesnobo ali stres, ki ga je imel zaradi pričanja (na sojenju)."

Blancada, ki prihaja iz Sailsbury Easta, je bila pridržana, aprila pa se bo soočila z okrožnim sodiščem, ko bo tudi določen datum za izrek kazni in bodo podani predlogi za izrek kazni. Maja pa se bo manekenka zagovarjala še na Adelaide Magistrates Court v zvezi z obtožbo o materialnem izkoriščanju otrok.