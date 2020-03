Woody Allen o začetku razmerja s pastorko: Ko prevlada poželenje #video

Kontroverzni režiser je izdal avtobiografijo in v njej med drugim popisal spomine na svoje ljubezenske zveze od igralk, s katerimi je delal, do pastorke, s katero je zdaj poročen.

Potem ko so spet vse glasnejše postale obtožbe, da je režiser Woody Allen spolno nadlegoval svojo pastorko Dylan Farrow, ki jo je posvojil z nekdanjo partnerco Mio Farrow, je njegova kariera popolnoma zastala. Prav tako je na močan odpor naletela napoved, da bo izdal svojo avtobiografijo, založba Hachette, ki je knjigo sprva nameravala izdati, se ji je po hudih protestih zaposlenih odrekla.

Zdaj je Allenova avtobiografija izšla pri založbi Grand Central Publishing, v njej pa je po poročanju ameriških medijev režiser med drugim spregovoril tudi o tem, kako se je začelo njegovo razmerje z zdajšnjo ženo Soon-Yi, prav tako posvojenko Mie Farrow.

Leta 1997 sta se poročila v Benetkah. Foto: Reuters

"V najzgodnejši fazi razmerja, ko prevlada poželenje, se nisva mogla nehati dotikati drug drugega," je zapisal.

Njegovo razmerje s Soon-Yi, rojeno leta 1970, naj bi se začelo leta 1991, v času, ko je bil Allen še v zvezi z Mio Farrow (ta je Soon-Yi posvojila pred začetkom zveze z Allenom). Režiser se je v knjigi dotaknil tudi trenutkov, ko je Farrowova izvedela za njegovo razmerje s Soon-Yi, pri Allenu je našla pastorkine razgaljene fotografije.

"Seveda razumem njeno šokiranost, zgroženost, bes, vse," njegove besede v knjigi povzemajo ameriški mediji, "to je bil pravilen odziv."

Mia Farrow leta 1993 Foto: Reuters

Dodal je, da mu za odločitve, ki jih je sprejel v življenju, ni žal. "Ko je bilo hudo in ko so me povsod obrekovali, me je kdo povprašal, ali si želim, da se nikoli ne bi zapletel s Soon-Yi," je zapisal v knjigi, "in vedno sem odgovoril, da bi to brez pomisleka spet storil."

V knjigi se ukvarja tudi z obtožbami, da naj bi spolno nadlegoval Dylan Farrow, ki sta jo z Mio posvojila leta 1985. Režiser to odločno zanika in trdi, da gre za Mijino maščevanje.

Mia Farrow z družino se je od Allenove avtobiografije distancirala, poroča New York Post, knjigo so označili za "še eno različico njegovih laži, s katerimi poskuša pozornost odvrniti od verodostojnih obtožb o zlorabah".

Preberite še: