"Zvezna policija je danes končala preiskavo o obstoju kriminalne združbe, ki je leta 2022 usklajeno delovala, da bi ohranila takratnega predsednika na oblasti," je v izjavi sporočila policija in pojasnila, da je na podlagi ugotovitev preiskave Bolsonaro skupaj s 36 drugimi osebami načrtoval "nasilno strmoglavljenje demokratične države", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na potezi je tožilec

Poročilo o preiskavi je policija posredovala vrhovnemu sodišču in ga pozvala, naj proti nekdanjemu predsedniku in njegovim sodelavcem vloži obtožnico. O tem, ali so obtožbe dovolj utemeljene za kazensko ovadbo, bo sicer odločal generalni državni tožilec.

Bolsonaro je v odzivu na omrežju X dejal, da se podaja v pravni boj. "Boj se bo začel v uradu generalnega državnega tožilca," je zapisal.

Nasilje in pozivi vojski

Teden dni po inavguraciji aktualnega brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve 1. januarja 2023 so v Braziliji izbruhnili protesti privržencev Bolsonara, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022. Tako jih je 8. januarja lani na tisoče vdrlo v vladna poslopja v prestolnici Brasilia, kjer so razbijali pisarne, uničevali umetniška dela in pozivali vojsko, naj posreduje in odstavi Lulo da Silvo, ki je kot predsednik prisegel 1. januarja.

Trumpov vzor

Vdor je bil podoben tistemu, ki so ga 6. januarja 2021 izvedli privrženci ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tudi on se je zaradi spodbujanja nasilja soočil z ustavno obtožbo in sodnimi procesi.