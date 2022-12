Predsedniške volitve: Po porazu predčasno zapustil domovino in odšel k Trumpu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro se je v petek v domovini s solzami v očeh poslovil s položaja, ki ga z novim letom prevzema zmagovalec volitev Luiz Inacio Lula da Silva. Vkrcal se je na eno od predsedniških letal in se odpravil v ZDA na Florido. Tam naj bi obiskal nekdanjega predsednika in somišljenika Donalda Trumpa.

Jair Bolsonaro, ki je izgubil volitve 30. oktobra, se je od Brazilcev poslovil s čustvenim nagovorom v družbenih medijih in bil večkrat na robu joka. Dejal je, da preprosto ni mogel najti pravne alternative ali zadostne podpore, da spremeni smer zgodovine in prepreči svoj odhod z oblasti.

Povedal je, da je dva meseca tiho iskal načine, da ostane predsednik države, ki ji je posvetil svoje življenje. Obsodil je grožnje svojih privržencev z bombnimi napadi in dejal, da ni čas za napade, ampak oblikovanje opozicije prihodnji vladi.

V nasprotju s Trumpom Bolsonaro svojih privržencev ni podžgal v napad na kongres

"Izgubili smo bitko, ne pa tudi vojne. Svet se s 1. januarjem ne bo končal," je dejal brazilski desničar, ki ga po idejah in slogu primerjajo s Trumpom. V nasprotju s Trumpom Bolsonaro svojih privržencev ni spodbujal k napadu na kongres.

Brazilski mediji poročajo, da so se med njegovim poslovilnim nagovorom privrženci pred predsedniško palačo zgražali in ga zmerjali s strahopetcem in izdajalcem.

Brez njega so namreč dva meseca po Braziliji delali nemire, blokirali ceste, zažigali avtomobile, taborili pred vojašnicami in zahtevali vojaški udar, napadli pa so tudi sedež policije v prestolnici Brasilia.

"Sem na letalu, kmalu se vrnem"

Podpredsednik države general Hamilton Mourao je za medije potrdil, da je prevzel položaj kot vršilec dolžnosti, kar se v Braziliji zgodi, ko predsednik odpotuje iz države. "Sem na letalu, kmalu se vrnem," pa je Bolsonaro sporočil za brazilsko podružnico ameriške televizijske mreže CNN.

Vojska je potrdila, da je Bolsonaro poletel proti Orlandu na Floridi. Mediji ugibajo, da gre k Trumpu.

Bolsonaro bi moral 1. januarja uradno predati položaj Luli, vendar naj bi se vrnil šele 5. januarja, kar pomeni, da ga najverjetneje ne bo na inavguraciji. Mourao je dejal, da njegove delovne naloge ne predvidevajo prenosa oblasti.