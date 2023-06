Šok za Bolsonara

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilsko najvišje volilno sodišče je nekdanjemu predsedniku Jairu Bolsonaru prepovedalo kandidirati za politično funkcijo do leta 2030, potem ko ga je spoznalo za krivega zlorabe položaja in zlorabe javnih medijev med lansko volilno kampanjo, piše CNN.

Pet od sedmih sodnikov je nekdanjega predsednika spoznalo za krivega, kar je dejansko končalo vsako upanje na politično vrnitev na prihodnjih predsedniških volitvah leta 2026. Dva od sodnikov sta glasovala proti odločitvi, ki Bolsonaru osem let preprečuje kandidiranje za javno funkcijo.

Vse se je začelo na srečanju, ki ga je imel Bolsonaro s tujimi veleposlaniki julija 2022. Na njem je pred lanskimi predsedniškimi volitvami širil lažne informacije o brazilskem volilnem sistemu in postavil njegovo verodostojnost pod vprašaj. Srečanje so v živo prenašali televizijski kanali in YouTube.