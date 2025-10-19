Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

19. 10. 2025,
18.21

1 ura, 17 minut

Nedelja, 19. 10. 2025, 18.21

1 ura, 17 minut

Francozi upravičili vlogo favoritov in zasedli evropski prestol

STA

namizni tenis, Lebrun | Francozi so ekipni prvaki. | Foto Guliverimage

Francozi so ekipni prvaki.

Foto: Guliverimage

Francoska namiznoteniška reprezentanca je slavila na ekipnem evropskem prvenstvu v hrvaškem Zadru. V finalu so Francozi na čelu z bratsko navezo Felix in Alexis Lebrun premagali Romunijo. Slednja je v soboto izločila Slovenijo, ki je že z uvrstitvijo v polfinale osvojila bron.

Francozi so upravičili vlogo favoritov, zanesljivo ugnali Romunijo in se podpisali pod četrto lovoriko na ekipnih EP. Pred tem so nazadnje slavili leta 1998 v Eindhovnu. Naslova imajo še iz leta 1984 in 1994. Romunija je osvojila peto kolajno, prvo srebrnega leska po štirih bronastih.

Prvo točko je Francozom zagotovil Alexis Lebrun proti Iulianu Chiriti, pod drugo pa se je podpisal največji evropski zvezdnik namiznega tenisa Felix Lebrun, ki je ugnal Eduarda Ionesca. Odločilno točko je Franciji priboril Simon Gauzy, ki je bil boljši od Ovidiuja Ionesca.

Bron sta v moški konkurenci osvojili reprezentanci Slovenije in Švedske. Slovenci so v polfinalu izgubili proti Romuniji. Pred tem so v četrtfinalu ugnali Portugalsko, v osmini finala pa Moldavijo. V skupinskem delu so bili varovanci Andreje Ojsteršek Urh boljši od Danske in Italije.

namizni tenis, Lebrun | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Slovenija je osvojila svojo drugo medaljo na ekipnih prvenstvih stare celine. Leta 2017 je bila prav tako bronasta v Luksemburgu.

Zlato Nemkam

V ženski konkurenci so Slovenke zasedle končno 18. mesto in si priborile nastop na naslednjem EP. Slavile so Nemke, ki so v današnjem finalu s 3:0 v zmagah ugnale Romunke. Zmage za Nemčijo so danes po vrsti vpisale Annett Kaufmann proti Bernadette Szöcs, Sabine Winter proti Elizabeti Samara in Nina Mittelham proti Andreei Dragoman. Bronasto kolajno so osvojile Nizozemke in Portugalke.

Nemke so slavile v ženski konkurenci. | Foto: Guliverimage Nemke so slavile v ženski konkurenci. Foto: Guliverimage

Za Nemke je bil to jubilejni deseti naslov najboljših na ekipnem EP in tretji zaporedni. Ob tem imajo še šest srebrnih in dve bronasti kolajni.

Naslednje ekipno prvenstvo stare celine bo v Portu čez dve leti.

