Slovenski namiznoteniški igralci brez zgodovinskega finala

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je imela možnost, da se prvič v zgodovini uvrsti v finale evropskega prvenstva, a so ji to preprečili Romuni, ki so zmagali s 3:0. Slovenci so tako v Zadru osvojili bronasto kolajno in ponovili uspeh iz leta 2017.

Romuni so Slovencem vedno bili sila neugoden tekmec. Njihovi dvoboji, tako ekipni kot posamični, so bili vedno izenačeni. Tokrat na prvi pogled ni bilo tako, saj zmagali z maksimalnim izidom, a tekma bi se lahko odvila tudi drugače.

Slovencem ni šlo po načrtu že v prvem dvoboju. Darko Jorgić je sicer proti Iulianu Chiriti, vodil z 2:1 v nizih, imel v petem nato tudi zaključno žogo, a je ni izkoristil, za kar je sledila kazen in izgubljena tekma.

S tem je tudi psihološko drugima dvema soigralcema močno otežil delo. Deni Kožul je praktično moral zmagati, proti Eduardu Ionescuju je tudi on v prvem nizu imel zaključno žogo, tudi on je ni izkoristil, nato jih nekaj še ubranil, toda niz izgubil s 14:16. Nato pa popustil, tako da je Romun dvoboj zanesljivo dobil s 3:0.

Če so hoteli ostati v igri, jih bi moral rešiti veteran Bojan Tokić. Tudi se je boril, v drugem nizu izničil zaostanek, a vseeno niz izgubil z 10:12.

"Ne bi rekel, da to ni bil moj večer, raje bi rekel, da je bil to večer Chirite, ki je prikazal odlično igro. Res je, da sam nisem igral najboljšega namiznega tenisa in nisem blestel, a vseeno sem imel tekmo v svojih rokah, da bi jo dobil. Na koncu sem bil morda preveč nervozen in sem preveč čakal na njegove napake, ki pa jih ni bilo. Vsekakor po mojem porazu tekma še ni bila odločena – verjel sem, da bi Deni lahko premagal Eduarda Ionesca, saj ga je že premagal, morda bi ga premagal še enkrat, če bi dobil prvi niz. Žal se ni izšlo. Kljub temu smo lahko zadovoljni z bronasto kolajno," je po porazu povedal Jorgić.

V finalu bodo tako igrali Francozi in Romuni, Romunija bo igrala tudi v ženskem finalu, potem ko je s 3:0 ugnala Nizozemke. Njene tekmice v finalu bodo Nemke.

ROMUNIJA - SLOVENIJA 3:0 Iulian Chiita - Darko Jorgić 3:2 (-9, 7, -8, 6, 10)

Eduard Ionescu - Deni Kožul 3:0 (14, 5, 4)

Ovidiu Ionescu - Bojan Tokić 3:0 (7, 10, 4)

Francozi prvi polfinalisti

Francoska reprezentanca je v polfinalu, ki so ga mnogi poimenovali finale pred finalom, s 3:1 ugnala Nemčijo. Francozi v finalu evropskih prvenstev niso igrali že od leta 1998, ko so tudi osvojili enega od svojih treh naslovov. Proti Nemcem, devetkratnim prvakom, so po prvem posamičnem dvoboju zaostajali, Benedikt Duda je namreč premagal Alexisa Lebruna. Za končni razplet je odločilen drugi dvoboj, v katerem je Patrick Franziska po petih nizih klonil proti Felixu Lebrunu. Simon Gauzy je nato ugnal Dang Quija, zadnjo točko za Francoze pa je z zmago proti Dudi prispeval Felix Lebrun.