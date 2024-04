Kot so v četrtek sporočili s Turizma Bled, je izgradnja konzolnega pločnika na Mlinem končana, krožna pot okoli jezera pa je tako ponovno prehodna in varna. Gradnja novega pločnika je bila nujna, saj se je konzolni pločnik v minulih letih nagnil in so ga morali delno zapreti. 700.000 evrov vredna dela, ki jih je izvajala Gorenjska gradbena družba, so stekla v začetku letošnjega januarja, predvideno pa je bilo, da bodo trajala do prvomajskih praznikov.

Vsi sprehajalci pravil niso upoštevali

Med gradnjo so del pešpoti okoli jezera zaprli, saj bi bilo gibanje po gradbišču nevarno, česar pa vsi sprehajalci niso upoštevali. Zaprt del poti med pristaniščem Mlino in Vilo Beli dvor, kar je onemogočilo krožno pot okoli jezera, medtem ko je bil preostali del sprehajalne poti ob jezeru normalno prehoden.

Čeprav je sedaj pot za pešce znova prehodna, pa dela na cesti na Mlinem še niso povsem zaključena. Zato se bo po prvomajskih praznikih na državni cesti med pristaniščem Mlino in Vilo Beli dvor pri predoru nadaljeval izmenično enosmeren promet, ki je urejen s semaforji. Med prazniki, od danes popoldan pa do vključno 5. maja, pa bodo zaporo začasno sprostili.

Promet med Bledom in Bohinj bo še naprej oviran tudi na odseku med Obrnami in mostom čez Savo Bohinjko, kjer je zaradi izgradnje kolesarske povezave Bled-Bohinj občasna delna zapora glavne ceste predvidena do 20. junija.

Preberite tudi: