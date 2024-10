Nove večmilijonske športne dvorane v Bovcu, ki bi jo morali odpreti sredi septembra, v tem šolskem letu zaradi počenih strešnih nosilcev še ne bodo začeli uporabljati. Prvi strokovni pregled ni pokazal krivca za nastale razmere, zdaj čakajo novega. Škoda je velika, na občini pa so opozorili, da bodo dvorano prevzeli zgolj v brezhibnem stanju.

Poškodovanih je sedem od osmih nosilcev, od tega dva huje, eden se je povesil za kar 17 centimetrov, je novinarjem povedal podžupan občine Bovec Erik Cuder. Nadzornik del Srečo Barbič iz Lokainženiringa je zato gradnjo v začetku septembra ustavil, najhuje poškodovane nosilce pa so dodatno podprli. Zdaj nameravajo s strehe odstraniti zemljino do hidroizolacije, je še povedal podžupan Cuder.

Na nedavni občinski seji so bovški svetniki imenovali skupino, ki se bo pogajala s Kolektor Kolingom o rešitvi zapleta. V skupini sta poleg Cudra še svetnika Jurij Žurej in Miha Sotlar ter sodelavec občinske uprave Jernej Leban.

Po Cudrovih besedah je Kolektor ponudil, da bi poškodovane nosilce sanirali na kraju, vendar so bili bovški svetniki odločno proti temu. Kot so sklenili, bodo prevzeli zgolj brezhibno dvorano, torej z novimi nosilci. To pa po ocenah pomeni milijonsko škodo, saj bo treba streho znova odpreti.

Novo športno dvorano v Bovcu, ki je zrasla na mestu dotrajane šolske telovadnice, so začeli graditi pred tremi leti. Foto: STA

Zimska telovadba osnovnošolcev še pod vprašajem

V Kolektorju zapleta za zdaj ne komentirajo. Naročili pa so še en strokovni pregled, tokrat pri Zavodu za gradbeništvo, ki bo predvidoma opravljen v prvi polovici oktobra. Lasten pregled želi opraviti tudi občina, a bo neodvisno ustanovo, ki bi ga izvedla, lahko zdaj našla le še v tujini. Pri nas tovrstne preglede namreč opravljata le omenjeni ustanovi.

V Bovcu medtem iščejo rešitev za izvedbo pouka športa za osnovnošolce, ki ga pozimi ne bodo imeli kje izvajati. Morda bi lahko dobili uporabno dovoljenje za manjši del nove dvorane, ki ni pod problematičnimi strešnimi nosilci, druga možnost pa je postavitev montažnega šotora z ogrevanjem.

Pred tremi leti sta bovški župan Valter Mlekuž in direktor Kolektor Kolinga Tine Vadnal 8,9-milijonsko pogodbo za izgradnjo podpisala 24. septembra 2021. V začetku letošnjega septembra je bovški občinski svet potrdil še 1,2-milijonski aneks k osnovni pogodbi. Foto: STA