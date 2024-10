Izraelska vojska še s kopenskimi silami napadla jug Libanona

Pripadniki izraelskih oboroženih sil v vaseh ob meji izvajajo usmerjene kopenske napade na infrastrukturo gibanja Hezbolah ob podpori zračnih sil in topništva, je ponoči potrdila izraelska vojska. Izrael je pred tem v ponedeljek razglasil zaprto vojaško območje za več območij ob meji z Libanonom.

Zatrjujejo, da se bodo še naprej borili proti Hezbolahu, ki "neposredno ogroža izraelske skupnosti na severu države", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA z resnim opozorilom Iranu

Izraelsko kopensko operacijo v Libanonu so podprle tudi ZDA. Obrambni minister Lloyd Austin je po pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom na omrežju X sporočil, da sta se "strinjala o potrebi po odstranitvi napadalne infrastrukture ob meji, da libanonski Hezbolah ne bo mogel izvesti napadov na severne skupnosti Izraela v slogu 7. oktobra".

U.S. Minister of Defense Lloyd Austin spoke earlier with Israeli Defense Minister Yoav Gallant, to discuss Security Development as well as Updates regarding the Israeli Ground Operation in Southern Lebanon; with them Agreeing for the needs of an Operation to Dismantle any Attack… pic.twitter.com/NyTFeQy5iP — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Austin je ob tem posvaril Iran pred "resnimi posledicami", če bi v odgovor na izraelske napade na gibanje Hezbolah neposredno napadel Izrael. "Združene države so dobro pripravljene za obrambo ameriškega osebja, partnerjev in zaveznikov pred grožnjami Irana in terorističnih organizacij, ki jih podpira Iran," je sporočil.

Izrael je poleg operacij ob libanonski meji ponoči izvedel tudi več zračnih napadov na južni del Bejruta in na begunsko taborišče blizu mesta Sidon južno od libanonske prestolnice, kjer naj bi bila tarča družina poveljnika libanonske veje oboroženega krila palestinskega gibanja Fatah.

Več smrtonosnih napadov je izraelska vojska izvedla tudi v sirski prestolnici Damask, od koder poročajo o najmanj treh ubitih in devetih ranjenih civilistih.

Izrael je tako ob podpori ZDA znova prezrl poziv k prekinitvi ognja in deeskalaciji razmer, ki so ga po ponedeljkovem neformalnem srečanju izrazili zunanji ministri EU, pred tem pa tudi nekateri drugi svetovni voditelji in generalni sekretar Združenih narodov.

Obsežne evakuacije

V luči izraelskih napadov na Libanon, ki so se okrepili pred tednom dni in zahtevali že več sto življenj, še naprej potekajo tudi obsežne evakuacije in razseljevanje. Po podatkih ZN je znotraj države razseljenih več kot 200 tisoč ljudi, še več kot sto tisoč pa jih je pobegnilo v sosednjo Sirijo. Ob začetku izraelskih kopenskih operacij je medtem več držav, vključno s Kanado in Veliko Britanijo, danes začelo organizirati evakuacijske lete iz Libanona za svoje državljane.

Po skoraj letu dni čezmejnih spopadov, ki jih je začel Hezbolah 8. oktobra lani, je Izrael v začetku tega tedna začel obsežno zračno kampanjo na cilje v Libanonu, katere cilj je pregnati milico Hezbolah stran od meje in tako omogočiti vrnitev več deset tisoč prebivalcev, ki so bili evakuirani iz severnega Izraela.