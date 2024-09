Po smrti Nasrale: napetost se stopnjuje

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Nasralovo smrt opisal kot "zgodovinsko prelomnico". Dejal je, da je Izrael z ubojem Nasarale "poravnal račune". Dejal je, da je sam izdal ukaz za uboj Nasrale, saj škoda, ki jo izraelske sile povzročile gibanju Hezbolah v zadnjih dneh, "ni bila dovolj". Po njegovih besedah je bila smrt Nasrale, ki ga je označil za "osrednji stroj iranske osi zla", nujna za dosego izraelskih ciljev.

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je Nasralova smrt "merilo pravičnosti" za njegove žrtve, vendar si bo Washington še naprej prizadeval za rešitev konflikta. "Zdaj je čas za prekinitev ognja," je dejal.

Medtem izraelska vojska pravi, da je v zadnjih nekaj urah izvedla "na desetine" napadov na cilje Hezbolah v Libanonu, poroča BBC. Zaradi izraelskih napadov se nadaljuje beg civilistov iz Libanona. Po podatkih visokega komisariata ZN za begunce je okoli 50 tisoč ljudi iz Libanona zbežalo v Sirijo, notranje razseljenih pa je okoli 200 tisoč.

Iran zahteva zasedanje Varnostnega sveta ZN

Iran je v soboto zvečer zahteval izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Po navedbah iranskega veleposlanika pri ZN Amirja Saeida Iravanija je Izrael izvedel teroristično dejanje na stanovanjski del Bejruta, pri čemer je v napadu uporabil ameriško orožje.

"Islamska republika Iran poziva Varnostni svet, naj nemudoma in odločno ukrepa, da se ustavi izraelska agresija in prepreči širitev vojne v regiji," je veleposlanik zapisal v pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu in predsedujočemu Varnostnemu svetu v septembru, slovenskemu veleposlaniku Samuelu Žbogarju.

Za zdaj ni znano, kdaj se bo sestal Varnostni svet, ki mu ta mesec predseduje Slovenija, a po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na diplomatske vire, je malo verjetno, da bo zasedanje danes.

Izraelske obrambne sile poročajo o grožnjah z juga

Poleg čezmejnega ognja na severni meji Izraela pravijo, da se soočajo tudi z grožnjami z juga. Izraelske obrambne sile (IDF) so v zgodaj zjutraj sporočile, da so prestregle brezpilotno letalo, ki je prihajalo čez Rdeče morje na jugu države.

V soboto so tudi sporočili, da so prestregli raketo, ki so jo iz Jemna izstrelili huti, uporniška skupina, ki jo podpira Iran in ki Izrael šteje za sovražnika. Tiskovni agenciji Reuters in AFP sta poročali, da je bila včerajšnja raketa časovno usklajena s prihodom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na letališče.

Tiskovni predstavnik hutijevcev je sporočil, da bodo nadaljevali napade na Izrael, dokler ne bo ta končal napadov na Gazo in Libanon.