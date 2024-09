Sosesko Dahije v južnem predmestju libanonske prestolnice, kjer naj bi bil pod eno od stanovanjskih stavb sedež Hezbolaha, je izraelska vojska napadla že v petek. Tarča napadov naj bi bil vodja gibanja Hasan Nasrala, a po poročanju tujih tiskovnih agencij za zdaj ni znano, ali je preživel.

V napadih so sicer po navedbah libanonskih oblasti ubili najmanj šest ljudi, 91 so jih ranili. Po navedbah izraelske vojske so ubili poveljnika Hezbolahove raketne enote Muhamada Alija Ismaila, ki naj bi bil odgovoren za izstreljevanje raket na Izrael in naj bi vodil teroristične napade. Ubili naj bi bil tudi njegovega namestnika Huseina Ahmada Ismaila.

O morebitnih žrtvah nočnih napadov ni poročil

Ponoči in zgodaj davi je izraelska vojska napade nadaljevala in prebivalce soseske pozvala, naj se umaknejo od objektov Hezbolaha. "Nadaljevali bomo operacije, da bi uničili Hezbolahove ofenzivne zmogljivosti. Strateško je namestil orožje na civilnih območjih in s tem ogrozil libanonske civiliste, da bi škodoval Izraelcem," je sporočila izraelska vojska na družbenem omrežju X. "Naša vojna je proti Hezbolahu in ne proti libanonskemu ljudstvu," je dodala.

Hezbolah je zanikal navedbe Izraela, da ima v zgradbah, ki so bile tarča napadov, orožje ali skladišča.

Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah nočnih napadov.

Izraelska vojska je davi na Telegramu sporočila, da je začela novo serijo napadov na položaje Hezbolaha v dolini Beka na vzhodu Libanona. Podrobnosti ni navedla.

Medtem so se na severu Izraela znova oglasile sirene. Prej so poročali o novih napadih iz Libanona, še navajajo tuje tiskovne agencije.