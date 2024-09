ZDA, EU in devet držav pozvalo k 21-dnevnemu premirju v Libanonu

ZDA, EU ter Avstralija, Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar so pozno sinoči objavili skupni poziv za 21-dnevno prekinitev ognja na meji med Izraelom in Libanonom. Izrael in Libanon pozivajo naj nemudoma sprejmeta to premirje, je sporočila Bela hiša.

"Razmere med Libanonom in Izraelom so od 8. oktobra 2023 nedopustne in predstavljajo nesprejemljivo tveganje za širšo regionalno eskalacijo. To ni v nikogaršnjem interesu, niti v interesu Izraelcev niti Libanoncev. Čas je za diplomatsko rešitev, ki bo civilistom na obeh straneh meje omogočila varno vrnitev na svoje domove," pravi izjava.

"Zato pozivamo k takojšnji 21-dnevni prekinitvi ognja na libanonsko-izraelski meji, da se zagotovi prostor za diplomacijo za sklenitev diplomatske rešitve v skladu z resolucijo Varnostnega sveta 1701 in izvajanje resolucije 2375 o prekinitvi ognja v Gazi," dodaja izjava podpisnikov, ki so zavezani podpreti diplomatska prizadevanja za mir.

Pred to izjavo sta predsednika ZDA Joe Biden in Francije Emmanuel Macron v skupni izjavi sporočila, da je napočil čas za rešitev na izraelsko-libanonski meji, ki bo zagotavljala varnost in zaščito civilistov.