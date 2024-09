Izraelska vojska nadaljuje napade na Libanon

Izrael je zavrnil pozive k prekinitvi ognja in nadaljuje napade na Libanon, v katerih so v četrtek po navedbah libanonskih oblasti ubili najmanj 92 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek odločno zavrnil poziv k prekinitvi ognja, danes pa je urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja navedel, da je vseeno pripravljen nadaljevati pogovore o prekinitvi ognja. Libanon medtem poziva k posredovanju mednarodne skupnosti.

Netanjahu je ob prihodu v New York, kjer bo danes nagovoril Generalno skupščino ZN, dejal, da se Izrael ne bo ustavil, dokler ne doseže vseh svojih ciljev, predvsem varno vrnitev prebivalcev severa na svoje domove, poroča britanski BBC.

Izraelska vojska je sporočila, da je v četrtek zadela več kot 200 ciljev gibanja Hezbolah na jugu in vzhodu Libanona.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so v četrtek v izraelskih zračnih napadih ubili najmanj 92 ljudi, od ponedeljka pa skupaj več kot 700. Zaradi izraelskih zračnih napadov je po podatkih ZN v Libanonu razseljenih več kot 90 tisoč ljudi. Po podatkih libanonskih oblasti jih je več kot 31 tisoč zbežalo v Sirijo.

Mednarodni pozivi k prekinitvi ognja

ZDA, Francija in druge zaveznice so v sredo objavile skupen poziv za 21-dnevno prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom. Pred tem sta predsednika ZDA Joe Biden in Francije Emmanuel Macron v skupni izjavi sporočila, da je napočil čas za rešitev na izraelsko-libanonski meji, ki bo zagotavljala varnost in zaščito civilistov.

Bela hiša je izrazila razočaranje nad zavrnitvijo predloga in sporočila, da je bilo za njegovo uskladitev potrebno veliko pozornosti in truda. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je zavrnitev napaka in da bo moral izraelski premier prevzeti odgovornost za zaostrovanje razmer v regiji, poroča AFP.

Libanon pozval k posredovanju mednarodne skupnosti

Razmere na Bližnjem vzhodu zahtevajo posredovanje mednarodne skupnosti, je v četrtek med govorom na zasedanju Generalne skupščine ZN povedal libanonski zunanji minister Abdalah Bou Habib. Posvaril je pred stopnjevanjem napetosti v regiji, Izrael in šiitsko gibanje Hezbolah pa pozval k sprejetju vseh možnih ukrepov za zagotovitev prekinitve ognja.

"To so razmere, ki zahtevajo nujno mednarodno posredovanje, preden uidejo izpod nadzora in povzročijo domino efekt, zaradi katerega te krize ne bi bilo mogoče obvladati. Prihodnost naših ljudi in naša blaginja sta ogroženi," je povedal Habib. Izrael in Hezbolah je pozval, naj sprejmeta vse možne ukrepe, da se zagotovi prekinitev ognja, poroča nemška tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters