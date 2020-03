Kako ostati fit v času karantene? Takole bo za vas poskrbela skupina vaditeljev vseh mogočih vadb.

Ker smo zaradi ukrepov proti zajezitvi novega koronavirusa obsojeni na udobje lastnega doma, izleti na prosto pa postajajo bolj luksuz kot nekaj samoumevnega, je še toliko pomembneje, da poskrbimo za svoje telo in duha. Pri Telekomu Slovenije so v ta namen ustvarili platformo #vadidoma, v katero so povezali vaditelje fitnesa, funkcionalne vadbe, pilatesa in joge. Vaditelji so pripravili vadbe za vse starostne skupine, tudi starejše, vadbe pa so vsem brezplačno dostopne prek www.neo.io.