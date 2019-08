Se je mogoče predozirati s sadjem in fruktozo?

Zdravnik in avtor Carsten Lekutat je pred kratkim razburil z izjavo, da se je mogoče predozirati s sadjem in da lahko sadje povzroči nealkoholno zamaščenje jeter. Slovenska nutricionistka Mojca Cepuš pravi, da je to čista neumnost.

"Eno jabolko na dan prinaša zdravje, tri pa zamaščena jetra," je naslov najnovejše knjige Carstena Lekutata, ki pravi, da večina ljudi "zmotno misli, da je za zamaščena jetra kriv alkohol, v resnici pa je to posledica preveč fruktoze".

A nutricionistka Mojca Cepuš odločno zavrača njegovo tezo, ki je "produkt slabe znanosti in populizma", pravi. "Nealkoholno zamaščenje jeter, ki je resna in na žalost vse bolj pogosta zdravstvena težava, res nastane zaradi čezmernega uživanja fruktoze, a ne fruktoze iz sadja, pač pa fruktoze iz sadnih in gaziranih sokov, sladoledov, sladkarij, predelane hrane in podobnega," razlaga.

Foto: Getty Images

Jabolk ne more biti preveč

Tudi glede jabolk se Cepuševa ne strinja z Lekutatom. "Prej nam postane slabo, kot da bi si z jabolki povzročili zamaščenje jeter. Lahko pa dobimo drisko, prav tako kot bomo, če bomo pojedli preveč banan, zaprti." Preveč jih je takrat, ko jih ne moremo pojesti več, dodaja.

Pravzaprav lahko katerokoli sadje jemo v neomejenih količinah, če ga jemo v naravni obliki in samostojno. To pomeni, da ga ne lupimo, pasiramo, kuhamo ali mu dodajamo maščobe in sladkor. Torej če ga ne uživamo kot smoothieje in če ga jemo kot samostojni obrok. "Včasih kdo poje večerjo, potem pa pred televizijo še dve jabolki in dve pomaranči, nato pa zmotno misli, da se redi zaradi sadja. Redi se zaradi nepravilnega vnosa hrane v telo in verjetno prevelikega kaloričnega vnosa, ne pa zaradi sadja."

Izjema so sladkorni bolniki, ki morajo vedeti, kakšna količina sadja je primerna zanje, še opozarja Cepuševa. "Lahko je to pol jabolka, lahko pa tudi dve banani. Prav tako nas lahko sadje napihuje, sploh če imamo intoleranco na fruktozo. To se da preprosto preveriti v laboratoriju."

Foto: Getty Images

Od dva do štiri sadeže na dan + 500 gramov zelenjave

Za zdravje sta vedno najboljša zmernost ter dobro ravnovesje sadja in zelenjave, pri čemer nutricionistka sadja in zelenjave ne daje samo v dve skupini, saj je kakšno sadje po sestavi bolj podobno zelenjavi kot sadju in obratno.

"Iz sadja na primer dobimo več antioksidantov kot iz zelenjave, iz zelenjave pa morda več prehranskih vlaknin, tako da je treba jesti oboje."

Pravilo, ki se ga držim sama in ki ga svetujem tudi svojim klientom, je, da se na dan poje od dva do štiri sadeže, najboljše za malico, in še 500 gramov zelenjave. To pomeni, da mora biti zelenjava vključena vsaj v dva dnevna obroka. Če se le da, naj bo lokalnega izvora in seveda sezonska.

Pri tem je ponovno pomembno poudariti, da je tako sadje kot zelenjavo najbolje uživati celo, ne zmiksano v smoothieju, saj v mešalnik navadno romajo količine, ki jih sicer ne bi mogli pojesti v enem obroku, v tekočem stanju pa precej lažje.

Preberite tudi: