Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
29. 8. 2025,
9.14

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
verouk otroci Škofja Loka Gorenjska spolne zlorabe

Petek, 29. 8. 2025, 9.14

15 minut

Policija kazensko ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Spolne zlorabe otrok, žalost, otrok, nasilje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policija je julija na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po informacijah Dnevnika je ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka z Gorenjske, ki naj bi prek spleta posredoval posnetke spolnih zlorab otrok.

Na Policijski upravi (PU) Kranj so za Dnevnik potrdili le, da je sektor kriminalistične policije PU Kranj julija "na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podal kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost".

Po informacijah Dnevnika pa gre za učitelja verouka, pisca otroške poezije ter dolgoletnega otroškega animatorja, ki je deloval v vrtcih in osnovnih šolah.

Glede na informacije vira Dnevnika naj bi na računalniku, ki naj bi ga hranil v kleti družinske hiše, posedoval več posnetkov spolnih zlorab otrok. Posnetke naj bi tudi posredoval na temnem spletu.

Tina Trstenjak Marjan Fabjan
Sportal Afera Fabjan: na policijo podana že šesta ovadba zoper trenerja
Rožle Prezelj
Sportal Afere v športu v javnost običajno pridejo šele prek medijev
Jeffrey Epstein
Novice Trump afero Epstein znova označil za neumnost in demokratsko prevaro
verouk otroci Škofja Loka Gorenjska spolne zlorabe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.