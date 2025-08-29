Policija kazensko ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka

Policija je julija na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po informacijah Dnevnika je ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka z Gorenjske, ki naj bi prek spleta posredoval posnetke spolnih zlorab otrok.

Na Policijski upravi (PU) Kranj so za Dnevnik potrdili le, da je sektor kriminalistične policije PU Kranj julija "na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podal kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost".

Po informacijah Dnevnika pa gre za učitelja verouka, pisca otroške poezije ter dolgoletnega otroškega animatorja, ki je deloval v vrtcih in osnovnih šolah.

Glede na informacije vira Dnevnika naj bi na računalniku, ki naj bi ga hranil v kleti družinske hiše, posedoval več posnetkov spolnih zlorab otrok. Posnetke naj bi tudi posredoval na temnem spletu.