Maratonski dan, a odlična akcija na progi: zmaga za Francijo, padli tudi nekateri rekordi

Na gorskohitrostni dirki v Ilirski Bistrici spet francoska zmaga, prav tako pa tudi nov absolutni avtomobilski rekord. Med Slovenci slavje Mateja Grudnika. Po maratonski celodnevni dirki je do cilja pripeljalo 193 tekmovalcev.

Zmagovalni francoski športni prototip Foto: Gregor Pavšič Kevin Petit je ob prvem obisku Ilirske Bistrice dosegel prestižno zmago in Franciji na največji gorski dirki v Sloveniji pripeljal prvo zmago po letu 2020. Petit je za slabe pol sekunde (0,482) ugnal starejšega brata Sebastiena Petita (nova NP 01), tretji pa je bil lanski zmagovalec Christian Merli (nova proto NP01).

Na petem mestu je skupni zmagovalec dirke med avtomobili Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer), ki je v drugi vožnji postavil tudi nov avtomobilski rekord proge proti Šembijam.

Brata Petit in Merli so bili sicer še vedno precej oddaljeni od rekorda proge v obstoječi konfiguraciji, ki ga od leta 2019 drži rekorder po ilirskobistriških zmagah Simone Faggioli.

Matej Grudnik si je pripeljal novo zmago za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Milan Bubnič po tehničnih težavah četrti za slovensko DP. Foto: Gregor Pavšič Najhitrejši Slovenec je bil na skupnem enajstem mestu (šesti med avtomobilisti) Matej Grudnik (renault clio E1), ki je v obeh vožnjah postavil najboljši čas v državnem prvenstvu. Grudnik je imel 12,9 sekunde prednosti pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup), tretji je bil Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), na četrto mesto pa je v drugi vožnji po tehničnih težavah zdrsnil Milan Bubnič (lancia delta). Zaostanek za Bubniča po drugi vožnji je 18 sekund.

Skupno je sicer drugi čas med Slovenci dosegel Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je bil skupno šestnajsti.

Rezultati: 1. Kevin Petit (nova proto NP01) 4:16,857; 2. Sebastien Petit (nova proto NP01) + 0,482; 3. Christian Merli (nova proto NP01) + 1,778; 4. Joseba Iraola Lanzagorta (nova NP01) + 11,372; 5. Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer) + 11,372; … uvrščenih 193 tekmovalcev.

1. Kevin Petit (nova proto NP01) 4:16,857; 2. Sebastien Petit (nova proto NP01) + 0,482; 3. Christian Merli (nova proto NP01) + 1,778; 4. Joseba Iraola Lanzagorta (nova NP01) + 11,372; 5. Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer) + 11,372; … uvrščenih 193 tekmovalcev. Slovensko DP: 1. Matej Grudnik (renault clio E1) 4:50,564; 2. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) + 12,979; 3. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 16,273; 4. Milan Bubnič (lancia delta) + 18,046; 5. Mitja Demšar (škoda felicia) + 38,714; 6. Boštjan Baša (renault clio RS) + 44,641; 7. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 45,466; 8. Bogdan Černač (yugo proto) + 47,301; 9. Miha Fabijan (renault clio cup) + 53,287; 10. Matej Mikuletič (mitsubishi lancer) + 53,389; … uvrščenih 40 tekmovalcev.

Maša Eržen (peugeot 306) Foto: Gregor Pavšič

Miha Fabijan (renault clio cup) Foto: Gregor Pavšič

V Ilirski Bistrici sta se končali obe vožnji za tekmovalce državnega prvenstva v obeh razredih 5. V Razredu 5A je v drugi vožnji do zmage pripeljal Miha Fabijan (renault clio cup), domačin Mark Grlj (BMW 130i) pa je s prvega zdrsnil na drugo mesto. Odločilo je 260 tisočink sekunde. Za Fabijana je zmaga pomembna tudi v boju za naslov državnega prvaka. Njegov glavni izzivalec Primož Kavšek (citroen saxo) je bil tokrat četrti.

V razredu 5B danes prva ženska zmaga, in sicer po zaslugi Maše Eržen (peugeot 306), ki je prevladovala tako na treningih kot tudi v obeh vožnjah. Prednost za Eržen dobrih sedem sekund, drugo mesto pa za Nejca Kukca (renault clio). Ta je utrdil svoj položaj v vodstvu državnega prvenstva.

Razred 5A: 1. Miha Fabijan (renault clio cup) 5:43,851; 2. Mark Grlj (BMW 130i) + 0,260; 3. Denis Mikuletič (honda civic) + 1,752; 4. Primož Kavšek (citroen saxo) + 1,782; 5. Alojz Udovč (renault clio R3); … uvrščenih osem tekmovalcev.

1. Miha Fabijan (renault clio cup) 5:43,851; 2. Mark Grlj (BMW 130i) + 0,260; 3. Denis Mikuletič (honda civic) + 1,752; 4. Primož Kavšek (citroen saxo) + 1,782; 5. Alojz Udovč (renault clio R3); … uvrščenih osem tekmovalcev. Razred 5B: 1. Maša Eržen (peugeot 306) 6:08,658; 2. Nejc Kukec (renault clio) + 7,095; 3. Erik Maglica (škoda fabia) + 8,250; 4. Maja Šketelj (peugeot 206) + 9,738; 5. Aljaž Ahčin (MG ZR 105) + 12,211; … uvrščenih 16 tekmovalcev.

V pokalnem prvenstvu starodobnikov zmaga za Domna Popka (fiat X1/9) pred Petrom Kaplerjem (renault R1135) in Petrlom Lešnjakom (fiat 128), v kategoriji točnost pa Blaža Konde (audi TT) pred Marjanom Prešernom (BMW 530i) in Miranom Mihaličem (VW golf). Med slovenskimi dekleti na vrhu Sanja Smrdelj (yugo integrale) in Maša Eržen (peugeot 306), med mladimi vozniki pa Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), Christian Jurak (BMW 330i) in Nejc Kukec (renault clio).

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič