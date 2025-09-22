Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

22. 9. 2025
Gorskohitrostne dirke za DP

Gorske dirke: Bubniču zmaga v Buzetu, Grudnik v drugi vožnji izgubil vse

Milan Bubnič Buzet | Lancia delta Milana Bubniča je v Buzetu bruhala ogenj in delovala brez napake. | Foto Uroš Modlic

Lancia delta Milana Bubniča je v Buzetu bruhala ogenj in delovala brez napake.

Foto: Uroš Modlic

Milan Bubnič (lancia delta) je z zmago na gorski dirki v Buzetu storil velik korak proti novemu naslovu državnega prvaka v gorskohitrostnih dirkah.

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) najhitrejši Slovenec, ki pa ne osvaja točk za skupno razvrstitev DP. | Foto: Uroš Modlic Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) najhitrejši Slovenec, ki pa ne osvaja točk za skupno razvrstitev DP. Foto: Uroš Modlic Po prvi vožnji je v Buzetu kazalo še na zmago Mateja Grudnika (renault clio E1), ki je vodil z lepo prednostjo dveh sekund pred Milanom Bubničem (lancia delta). Tak razplet bi pošteno začinil državno prvenstvo pred zadnjo dirko sezone v italijanskem Čedadu.

Toda nato v drugi vožnji v Buzetu popoln preobrat - Grudnik je s tehničnimi težavami izgubil več kot minuto in zdrsnil na zgolj petnajsto mesto v državnem prvenstvu. Bubnič je na drugi strani odpeljal suvereno in drugič letos zmagal, čeprav je v drugi vožnji še hitreje peljal Matevž Čuden (porsche GT3 cup). Bubnič je imel po dveh vožnjah imel 1,5 sekunde prednosti pred Čudnom, tretji Anže Dovjak je zaostal 5,1 sekunde.

Bubnič je prednost pred zaključno dirko v Čedadu povečal na 12 točk pred Čudnom in na 15 točk pred Dovjakom. Grudnik ne more biti več državni prvak.

Najhitrejši Slovenec v Buzetu danes Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) s prednostjo 8,5 sekunde pred Bubničem.

Četrti za državno prvenstvo v Buzetu Mitja Demšar (škoda felicia proto), sledili so Boštjan Baša (renault clio RS), Sanja Smrdelj (yugo integrale), nato pa že najhitrejši v Razredu 5A Primož Kavšek (citroen saxo), Denis Mikuletič (honda civic), Alojz Udovč (renault clio R3) in Miha Fabijan (renault clio cup).

Druga zaporedna zmaga na gorskih dirkah za Mašo Eržen (peugeot 306). | Foto: Druga zaporedna zmaga na gorskih dirkah za Mašo Eržen (peugeot 306). Kavšek z zmago nazaj v vodstvo, Eržen spet na vrhu Razreda 5B

V Razredu 5A je zmagal Primož Kavšek (citroen saxo) s prednostjo 0,9 sekunde pred Denisom Mikuletičem (honda civic), sledili so Alojz Udovč (renault clio R3), Miha Fabijan (renault clio cup) in Mark Grlj (BMW 130i). Kavšek je z zmago spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima pred zadnjo dirko sezone štiri točke prednosti pred Fabijanom.

V Razredu 5B danes še drugič zaporedoma najhitrejša Maša Eržen (peugeot 306), ki je za 0,9 sekunde ugnala Erika Maglico (škoda fabia). Tretji je bil Aljaž Ahčin (MG ZR 105). Nejc Kukec (renault clio) je bil za Miho Ivančičem (MG ZR 105) šele peti, s tem pa je njegova prednost v skupnem seštevku pred Eržen skopnela na še vedno visokih 19 točk.

V Diviziji 3 za starodobnike na vrhu Domen Popek (fiat X1/9), Matjaž Korošec (BMW 325i) in Matjaž Jaklič (zastava 101). 

Primož Kavšek (citroen saxo) spet vodi v državnem prvenstvu Razreda 5A. | Foto: Bojan Tomc Primož Kavšek (citroen saxo) spet vodi v državnem prvenstvu Razreda 5A. Foto: Bojan Tomc

Tehnična okvara na dirkalniku Mateja Grudnika (renault clio E1) v drugi tekmovalni vožnji dirke v Buzetu. | Foto: Race Report Tehnična okvara na dirkalniku Mateja Grudnika (renault clio E1) v drugi tekmovalni vožnji dirke v Buzetu. Foto: Race Report

