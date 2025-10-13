Z napeto dirko v Italiji se je zaključilo državno prvenstvo v gorskohitrostnih dirkah. V odločilnih trenutkih so odločali tudi mirni živci. Naslova državnega prvaka se po enem letu premora spet veseli zdaj že dvanajstkratni državni prvak Milan Bubnič z legendarno lancio delto HF integrale. Med državnimi prvaki v moški konkurenci letos tudi dekle.

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder). Foto: Uroš Modlic Zanimiva šestkilometrska proga od italijanskega Čedada na Castelmonte je gostila zadnje dejanje državnega gorskohitrostnega prvenstva. Na gorskih dirkah prostora za napake ni, saj predvsem dirke ne dopuščajo napak. To so na svoji koži včeraj spoznali tudi nekateri izmed voznikov, ki so se še borili za naslove državnih prvakov.

Najhitrejši med slovenskimi vozniki v absolutni razvrstitvi dirke v Čedadu je bil Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je vozil s povprečno hitrostjo 109,7 kilometra na uro. Stankovič je bil deveti skupno, ni pa del skupne razvrstitve državnega prvenstva.

1. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) 7:13,54; 2. Milan Bubnič (lancia delta) + 0:06,43; 3. Anže Dovjak (hyundai i20 R5) + 0:06,90; 4. Boštjan Baša (renault clio RS) + 0:52,87; 5. Primož Kavšek (citroen saxo) + 0:55,13; 6. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 1:10,40; 7. Bogdan Černač (yugo integrale) + 1:15,54; 8. Erik Maglica (škoda fabia) + 1:16,43; 9. Maša Eržen (peugeot 306) + 1:37,68; 10. Maja Šketelj (peugeot 206) + 1:40,26; 11. Gašper Klemenc (VW polo) + 1:53,44; 12. Anton Jus (renault twingo GT) + 2:25,52; 13. Matija Brunskole (zastava yugo) + 5:06;41 Starodobniki: 1. Peter Kapler (renault 8 gordini), 2. Anton Popek (fiat X1/9) + 0:41,4; 3. Mladen Čerič (MG midget) + 2:19,73

Slavje Bubničevih po koncu zadnje gorske dirke v letošnji sezoni. Foto: Uroš Modlic

Bubnič brez napake obdržal prednost

Vlogo favorita je zanesljivo, rutinirano in brez napake potrdil Milan Bębnić (lancia delta). Pivčan je sezono začel z zmago, nato pa je moral na štirih dirkah premoč priznati tekmecem. Toda s konstantno vožnjo in zmago na predzadnji dirki v Buzetu je Bubnič letos spet pokazal največ in je spet zasluženo na vrhu. To je zanj že dvanajsti naslov državnega prvaka.

Od leta 2015 na vrhu s svojo ikonično lancio delto, ki še vedno bruha ogenj in jemlje dih z izjemno eksplozivnostjo, ni bil le v lanskem letu.

Video - štarti treh favoritov za naslov državnega prvaka

Anže Dovjak je letošnji mladinski gorski prvak. Foto: Gregor Pavšič

Dirko v Čedadu je sicer dobil Matevž Čuden (porsche GT3 cup), lanski državni prvak, ki je tako tudi prvič zmagal na gorski dirki za državno prvenstvo v skupni razvrstitvi. Čuden je ugnal Bubniča, ki mu je zadoščalo že četrto mesto, in mladinskega prvaka Anžeta Dovjaka (hyundai i20 R5).

Čuden je z zmago potrdil naslov državnega podprvaka in naslov v Razredu 2, kjer je ugnal Dovjaka. V skupnem seštevku je Bubniča in Čudna po zadnji dirki ločilo le šest točk. Tako kot Bubnič je bil tudi Čuden letos zelo zanesljiv - poleg ene zmage je bil na sedmih dirkah tudi štirikrat drugi.

Poleg obeh omenjenih je letos enkrat zmagal še Dovjak, ki je sezono zaključil v reli avtomobilu, kar trikrat pa Matej Grudnik (renault clio E1).

Napet obračun v Razredu 5A in naslov državnega prvaka za Primoža Kavška (citroen saxo). Foto: Gregor Pavšič

Oba favorita nista pripeljala do cilja

V Čedadu je bilo najbolj napeto v Razredu 5A. V prvi vožnji je povedel Primož Kavšek (citroen saxo), a s prednostjo manj kot pol sekunde pred Miho Fabijanom (renault clio cup). Kdor od obeh bi zmagal, bi tudi postal prvak. Fabijan je napadel na vso moč, a v enem ovinku naredil napako in poškodoval kolo. Prvi naslov državnega prvaka je tako osvojil Kavšek.

Video - nesreča Mihe Fabijana v Čedadu

Maša Eržen (peugeot 306) je državna prvakinja v Razredu 5B. Foto: Gregor Pavšič

V Razredu 5B je zmagal Erik Maglica (škoda fabia), ki ni mogel več do naslova državnega prvaka. Z lepo prednostjo 19 točk je v Italijo prispel Nejc Kukec (renault clio), a zaradi okvare menjalnika v prvi vožnji je odstopil.

Maša Eržen (peugeot 306) je za naslov potrebovala vsaj tretje mesto, dirko pa je končala kot druga. Tudi Eržen je naredila napako na istem ovinku kot Fabijan, a lahko nadaljevala. Tretja v tem razredu je bila Maja Štekelj (peugeot 206).

V Razredu 4 je naslov državnega prvaka v Čedadu potrdil Boštjan Baša (renault clio RS), v razvrstitvi deklet pa je bila tudi tokrat najhitrejša Sanja Smrdelj (yugo integrale) - s tem je tudi potrdila naslov državne prvakinje. Druga je v tej razvrstitvi Šketelj, tretja pa Eržen. Skupno je na gorskih dirkah nastopilo osem voznic.

Erik Maglica (škoda fabia) je v Čedadu slavil v Razredu 5B. Foto: Gregor Pavšič

Maja Šketelj (peugeot 206) je bila tretja najhitrejša med dekleti. Foto: Gregor Pavšič Sanja Smrdelj (yugo integrale) je v Čedadu potrdila naslov državne prvakinje med voznicami. Foto: Gregor Pavšič Boštjan Baša (renault clio RS) tokrat četrti skupno za DP in potrjen naslov državnega prvaka v Razredu 4. Foto: Gregor Pavšič