Avtomobilist leta 2025 je postal Mark Kastelic #foto

Avtošportnikom v Sloveniji so podelili priznanja za uspehe v lanski sezoni, ob tem pa razglasili naziv Avtomobilista in Talenta leta, prav tako pa podelili tudi nagrado za življenjsko delo.

Nacionalna Zveza za avtošport Slovenije AŠSLO je danes s prireditvijo Večer prvakov še uradno sklenila lansko tekmovalno sezono. Podelili so pokale za osvojena najvišja mesta v razvrstitvah posameznih disciplin (reli, gorskohitrostne dirke, krožnohitrostne dirke, avtokros, eko reli in drift), prav tako pa razglasili tudi tri prejemnike najbolj prestižnih priznanj.

Kastelic je nov Avtomobilist leta

Naslov avtomobilista leta je letos pripadel mlademu Marku Kastelicu, komaj 18-letnemu dirkaču, ki se je v zadnjih dveh letih prebil iz kartinga v krožnohitrostne dirke GT4. Kastelic je lani izpeljal zelo obširen tekmovalni program na dirkah italijanske serije, prav tako tudi iberijskega prvenstva, nastopil pa je še na dirkah evropskem serije GT4. Najboljši končni izkupiček je bil naslov prvaka v italijanski seriji. Kastelic je ves program izpeljal skupaj s slovensko ekipo Lema Racing in dirkalnikom mercedes AMG GT4.

Kastelic je na mestu Avtomobilista leta nasledil Milana Bubniča in Patrika Zajelšnika, ki sta ta naslov prejela v zadnjih dveh letih.

Naziv Talent leta za Mitjo Velkavrha

Kastelica so lani na Večeru prvakov razglasili za Talenta leta, tokrat pa je ta naziv pripadel 17-letnemu vozniku relija Mitji Velkavrhu. Vrhničan je lani odpeljal svojo prvo celotno sezono v državnem prvenstvu in v Diviziji 1 trikrat zmagal ter se vse do konca potegoval za naslov državnega prvaka. Velkavrh je s sovoznico Nino Velkavrh Gorenc in diralnikom renault clio rally5 kljub mladosti vozil zrelo, hitro in konstantno.

Nagrada za življenjsko delo Dragu Božiču

AŠSLO je danes podelila še nagrado za življenjsko delo in sicer Dragu Božiču, nekoč dirkaču in nato dolgoletnemu akterju krožnohitrostnega dirkanja v Sloveniji. Božič je krožne dirke vozil že s fičkom v obdobju državnega prvenstva nekdanje Jugoslavije, pozneje je dirkal z audijem 80 in različnimi BMW-ji. Njegov najpomembnejši doprinos je bila dolgoletna podpora krožnohitrostnim dirkam, kjer je sodeloval kot funkcionar, organizator, pobudnik in tudi neposredni akter. Božič je sodeloval tudi pri izpeljavi nekaterih izborov talentiranih avtošportnikov v Sloveniji.

Avtošportna sezona 2026 se bo v Sloveniji začela konec naslednjega tedna z relišovom Alpacem v kamnolomu v Anhovem, ki pa ne šteje za točke državnega prvenstva. Prva dirka za točke državnega prvenstva na slovenskih cestah bo reli Vipavska dolina (8.-9. maj), še prej (17.-18. april) bo potekal tudi eko reli v točnosti MAHLE Eco reli Nova Gorica.

