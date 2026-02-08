Požar, ki je pred dobrim letom dni na Vojskem nad Idrijo uničil delavnico avtomobilskega dirkača Jana Mraka, je v nekaj urah izbrisal leta dela in sanj. A zgodba se tam ni končala. S pomočjo skupnosti je na pogorišču že zrasel nov objekt – in z njim tudi nova energija za nadaljevanje poti, ki je za družino Mrak več kot le hobi.

V začetku decembra 2004 so manjšo delavnico na Vojskem nad Idrijo ponoči nenadoma zajeli ognjeni zublji. Sosedi so opazili ogenj na strehi delavnice, velike 60 kvadratnih metrov, in na pomoč so hitro prišle gasilske ekipe iz Idrije, Spodnje Idrije in Vojskega. Ognjene zublje je krotilo okoli 30 gasilcev, ki pa so bili za reševanje objekta in opreme prepozni.

Požar je izbruhnil v delavnici znanega slovenskega avtomobilskega dirkača Jana Mraka. Ta je pred leti zmagoval na slovenskih relijih v nižjih razredih, nato pa svojo vozniško kariero postavil na stran in začel pripravljati dirkalne avtomobile za druge tekmovalce. V požaru so zgoreli trije avtomobili, en starodobnik v fazi obnove in kombi. Močno poškodovan je bil še en dirkalnik za hitrostne dirke, ki pa ga zdaj poskušajo obnoviti.

Odziv družbe po nesrečnem dogodku je bil zelo hiter in odločen. Lokalne skupnosti, gasilci, prijatelji in družina so na Vojskem organizirali dobrodelni dogodek, ki se ga je kljub sneženju udeležilo veliko ljudi. Marsikdo je prispeval nekaj po svojih močeh. Akcijo zbiranja dobrodelnih sredstev je sprožila tudi Zveza za avtošport Slovenije AŠSLO. S pomočjo in trdim delom je dobro leto pozneje na istem mestu nastal nov objekt.

"V požaru sem izgubil vse, za kar sem delal od svojega 18. leta. To je prostor in veliko opreme, ki sem jo z leti počasi nabiral. Delavnico zdaj počasi končujemo, manjka le še ureditev fasade in nekaj podrobnosti. Glede opreme pa bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se vrnemo do tam, kjer smo že bili," danes pravi Jan Mrak.

"Ko smo vse pospravili, smo se obnove objekta lotili takoj. Urediti je bilo treba dokumentacijo in nato smo marca lani že začeli z gradnjo. Končali smo jo septembra. Imel sem tudi srečo v nesreči, da sem pol leta prej začel z gradnjo hiše in sem imel tako že kontakte vseh izvajalcev. Ti so tudi prednostno vzeli obnovo poslopja in zato smo jo hitreje opravili," dodaja Idrijčan.

Makadamska cesta iz Vojskega skozi Trnovski gozd. Foto: Gregor Pavšič

Vojsko je tiha planota nad Idrijo, ki pa skriva številne asfaltne in makadamske ceste. Prav prek Vojskega je v osemdesetih letih vodila najdaljša hitrostna preizkušnja slovenskih relijev, ki je bila med štartom v Idriji in ciljem pri Colu nad Ajdovščino dolga 47 kilometrov.

Spokojna planota kar malo spominja na skandinavsko podeželje, kjer se avtomobilskih veščin učijo že osnovnošolci in nemalo teh nato osvoji naslov svetovnega prvaka v reliju. Tudi na Vojskem je veliko priložnosti za tako učenje, del zaslug za nudenje finančno ugodnih vstopnih točk v svet športnega avtomobilizma pa je imela vedno tudi Mrakova ekipa in družina – dirkal je namreč že njegov oče Andrej, prav tako mlajši brat Nejc.

"Pokazati želim, da je mogoče tudi s kakovostnim in doma izdelanim dirkalnikom peljati dirke evropskega kova in pri tem zelo uživati."

Jan Mrak je bil nekoč tudi sam uspešen voznik relija. Foto: Gregor Pavšič

"Trenutno imamo dva dirkalna MG, enega za asfalt in drugega za makadam. Želim si seveda posodobiti vozni park, a glede na vse bom letos povsem zadovoljen že z izpeljavo obstoječih projektov. Poleg tega pripravljamo peugeota 106 za pravo skupino A, fiat pando za tekmovanja v puščavi, obnavljamo MG F s sredinskim motorjem in tudi renault clia za gorskohitrostne dirke, ki je bil poškodovan v požaru."

Pri tem dodaja, da ga močno veseli delo z doma razvitimi in ne le po tovarniških predpisih sestavljenimi dirkalniki (razred Rally2-Rally5). Mrak je bil nekoč tudi zelo uspešen voznik v najmanjši diviziji državnega prvenstva v reliju, zdaj pa je osebne tekmovalne ambicije postavil na stran. Med še neuresničenimi željami je nastop z lastnim dirkalnikom MG na zimskem reliju Janner, ki po zahtevnosti velja za avstrijsko različico relija Monte Carlo.