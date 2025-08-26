Nov rekord udeležbe? Dirko proti Šembijam napovedalo 246 tekmovalcev. #foto

Konec tedna bo Ilirska Bistrica gostila predzadnjo gorskohitrostno dirko letošnje sezone. Prijavljenih je kar 246 tekmovalcev, kar napoveduje dirko z rekordno udeležbo. Prvi favorit je spet Christian Merli s športnim prototipom.

Lani se je na dirko prijavilo 214 tekmovalcev, štartalo jih je 204. Letos je prijavljenih 246 tekmovalcev. Foto: Gregor Pavšič Sodeč po seznamu prijavljenih tekmovalcev lahko letos na gorski dirki v Ilirski Bistrici pričakujemo najštevilčnejšo udeležbo. Lani se je na dirko prijavilo 214 tekmovalcev, štartalo jih je 204. Predlani je na dirki vozilo 215 tekmovalcev, leta 2019 prvič več kot 200 (202). Letos so organizatorji prejeli 244 prijav, torej 30 več kot lani.

Največja gorska dirka v Sloveniji se v soboto začne s treningi, v nedeljo sta na sporedu še obe tekmovalni vožnji.

Število nastopajočih tekmovalcev na dirki v Ilirski Bistrici po letih:

2024 – 204

2023 – 215

2022 – 199

2021 – 198

2020 – 88

2019 – 202

2018 – 186

2017 – 163

2016 – 145

2015 – 164

2014 – 124

2013 – 109

2012 – 130

2011 – 137

2010 – 138

Makedonec Igor Stefanovski tudi letos s svojim ferrarijem 488 challenge evo Foto: Gregor Pavšič

Ilirska Bistrica–Šembije: zasedba bo vrhunska, Christian Merli je prvi favorit

Sodeč po seznamu prijavljenih bo udeležba gorske dirke v Ilirski Bistrici izjemna. Poleg vseh najboljših slovenskih voznikov prihajajo vodilni vozniki iz evropskega prvenstva, kjer bo Ilirska Bistrica predzadnja postojanka letošnje sezone. Spodaj je le nekaj zanimivejših prijavljenih v obeh kategorijah formul oziroma športnih prototipov in hitrih avtomobilov. Prvi favorit dirke bo tudi letos Christian Merli (nova proto NP01), lanski zmagovalec in vodilni v letošnjem evropskem prvenstvu. Merli bo proti Šembijam lovil že četrto zaporedno zmago. Od leta 2014 le enkrat samkrat niso zmagali italijanski vozniki – to je leta 2020 uspelo Francozu Sebastienu Petitu. Razred zase je bil s sedmimi zmagami Simone Faggioli, ki je dirko v obdobju med letoma 2009 in 2021 sicer dobil devetkrat.

Več o slovenskih favoritih v prihodnjih dneh. Proti Šembijam se obeta ena najpomembnejših dirk v letošnjem državnem prvenstvu, kjer so razlike v skupnem seštevku zelo majhne.

Nekaj najzanimivejših prijav:

Formule in športni prototipi

Christian Merli (nova proto NP01)

Sebastien Petit (nova NP 01-2)

Kevin Petit (nova proto NP01)

Joseba Iraola Lazagorta (nova NP01)

Fausto Bormolini (reynard K02)

Karel Berger (osella PA21)

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder)

Lazslo Szasz (reynard F3000)

Avtomobili