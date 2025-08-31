Neverjetna eksplozija tehnike in moči: tako proti Šembijam štartajo favoriti #video

Pogled na štarte najzmogljivejših dirkalnikov na gorskohitrostni dirki v Ilirski Bistrici zares vzame sapo, še bolj nepozabno pa je to doživeti od blizu.

Čeprav je bila včeraj cesta med Ilirsko Bistrico in Šembijami vsaj delno, če že ne povsem mokra, je bilo mogoče na štartu spet videti izjemne pospeške najzmogljivejših avtomobilov. To so predvsem skrajno predelani “turistični” dirkalniki, ki imajo kar okrog 700 “konjev”. Ko se štirikolesno gnanemu dirkalniku na štartu v prazno vrtijo vsa štiri kolesa, je to znak izjemno velike moči, navora in težave kako vso to moč spraviti na cesto. Že po nekaj metrih, ko posebne mehke dirkaške pnevmatike zagrabijo v asfalt, nato avtomobil že na vso moč pospešuje proti prvim ovinkom.

Tujci so pripeljali nekaj predelanih mitsubishi lancerjev, stari znanec je Avstrijec Schagerl z VW golfom TFSI, prvič v Sloveniji spremljamo Švicarja Reta Meisla z mercedesom SLK 400 - poganja ga nekdanji atmosferski motor formule ena Judd V8. V tej elitni družbi se bosta za visoka mesta potegovala tudi Slovenca Matej Grudnik (renault clio E1) in Milan Bubnič (lancia delta HF integrale).

Na celotni progi avtomobili nimajo možnosti proti športnim prototipom in formulam. Te so aerodinamično veliko učinkovitejše in nudijo neprimerno več podtlaka v hitrih ovinkih, toda na samem štartu s pogonom zgolj na zadnji par koles niso tako brutalne kot avtomobili.

Kategorija formul in športnih prototipov v nedeljo ob 8. uri odpelje še trening, prva tekmovalna vožnja pa se bo nato za vse tekmovalce začela ob 9. uri.

Matej Grudnik ima po treningih pred Milanom Bubničem četrt sekunde prednosti. Foto: Gregor Pavšič

Težke razmere niso ustavile najboljših, med Slovenci Grudnik in Bubnič v četrt sekunde

V Ilirski Bistrici sta danes v težkih vremenskih razmerah, ki so povzročile tudi več nesreč in s tem dolgih prekinitev, potekali uradni treningi gorske dirke. Športni prototipi in formule jih bodo končali jutri zjutraj ob 8. uri, ostali pa so uspešno izpeljali dve vožnji. Najhitrejši čas dneva je postavil že v prvi vožnji Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer), drugi je bil Karl Schagerl (VW golf TFSI), tretji pa Karol Krupa (škoda fabia CT).

Razmere so bile za najhitrejše avtomobilske dirkalnike zelo težke in še ne povedo vsega, česa bodo favoriti sposobni jutri na dirki v predvidoma lepših pogojih. Med Slovenci v nekaj stotinkah prva favorita državnega prvenstva Matej Grudnik (renault clio E1) in Milan Bubnič (lancia delta). Grudnik je bil obakrat za malenkost hitrejši, pred Bubničem pa je danes postavil za 225 tisočink boljši čas. Tretjeuvrščeni Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je zaostal skoraj 11 sekund.

Presenečenja v Razredu 5. V 5A je prvi čas postavil relist Denis Savič (opel corsa rally4) pred Miho Fabijanom (renault clio cup) in Alojzem Udovčem (renault clio R3), v 5B pa danes najhitrejša Maša Eržen (peugeot 306) pred Aljažem Ahčinom (MG ZR 105) in Nejcem Kukcem (renault clio). V obeh razredih bodo na nedeljski dirki očitno odločale malenkosti.

Milan Bubnič (lancia delta) bo v nedeljo lovil zmago na najbolj prestižni dirki leta. Foto: Gregor Pavšič Maša Eržen (peugeot 306) - po treningih vodilna v najbolj množičnem razredu državnega prvenstva 5B. Foto: Gregor Pavšič