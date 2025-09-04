Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
20.11

smrt Ilirska Bistrica glasbenik

Četrtek, 4. 9. 2025, 20.11

25 minut

Umrl mladi nadobudni glasbenik iz Ilirske Bistrice: "Spomin nate ne bo zbledel"

A. P. K.

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mladinski klub Nade Žagar iz Ilirske Bistrice je na svojem Facebook profilu sporočil žalostno vest, da je umrl njihov dolgoletni član Anže.

"Včeraj smo se s težkim srcem za vedno poslovili od našega dolgoletnega člana in prijatelja Anžeta (po naše Štemaca, Korajžnika). Vedno nasmejan, pozitiven in človek, na katerega si lahko računal – tako se ga bomo spominjali mi. Štemac, bil si in ni te bilo. A vedno si bil del naše družine in vedi, da spomin nate ne bo zbledel. Hvala ti za vse, Anže. Za vedno naš!" so v sredo zapisali člani Mladinskega kluba Nade Žagar in se z zapisom poklonili pokojnemu prijatelju.

Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi bilo za mladega glasbenika, ki je imel le 25 let, usodno potapljanje.

