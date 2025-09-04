Četrtek, 4. 9. 2025, 20.11
25 minut
Umrl mladi nadobudni glasbenik iz Ilirske Bistrice: "Spomin nate ne bo zbledel"
Mladinski klub Nade Žagar iz Ilirske Bistrice je na svojem Facebook profilu sporočil žalostno vest, da je umrl njihov dolgoletni član Anže.
"Včeraj smo se s težkim srcem za vedno poslovili od našega dolgoletnega člana in prijatelja Anžeta (po naše Štemaca, Korajžnika). Vedno nasmejan, pozitiven in človek, na katerega si lahko računal – tako se ga bomo spominjali mi. Štemac, bil si in ni te bilo. A vedno si bil del naše družine in vedi, da spomin nate ne bo zbledel. Hvala ti za vse, Anže. Za vedno naš!" so v sredo zapisali člani Mladinskega kluba Nade Žagar in se z zapisom poklonili pokojnemu prijatelju.
Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi bilo za mladega glasbenika, ki je imel le 25 let, usodno potapljanje.