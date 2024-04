Del te lesene ograje je Breenu povzročil usodne poškodbe. Foto: Gregor Pavšič Dober teden pred začetkom lanskega relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem se je pri vasici Lobor severno od Zagreba zgodila velika tragedija. Med testiranjem tovarniške ekipe Hyundaia je 13. aprila lani s ceste pri nizki hitrosti odneslo Craiga Breena, del lesene ograje pa je prebil stransko okno in ga zadel naravnost v glavo.

Dirkalniki razreda Rally1 so najhitrejše in tudi najbolj varne tovarniške specialke v zgodovini, toda po spletu nesrečnih okoliščin za Breena ni bilo pomoči. Mrtev je bil že na kraju nesreče, od koder so ga sicer še odpeljali v bolnišnico.

Prizorišče nesreče v lanskem letu, ko so mnogi ljubitelji relija obiskali ovinke pred vasico Lobor. Foto: Gregor Pavšič

Spominska slovesnost in fotografiranje vseh lanskih udeležencev relija na Hrvaškem v spomin na Craiga Breena. Foto: Red Bull

Tako kot lani bodo dirkalniki Hyundaia tudi letos obarvani v irske barve. Foto: Red Bull

Leto dni pozneje se z vidika varnosti v tovarniških specialkah ni zgodilo nič revolucionarnega. Stranska okna ostajajo potencialno šibka varnostna točka teh avtomobilov, ki so sicer posadko v preteklosti uspešno zaščitila v izjemno spektakularnih nesrečah. Enako velja za vetrobransko steklo, skozi katerega se lahko v avtomobil zarinejo koli, drogovi, ostre veje in podobno.

Craig Breen, izjemno priljubljeni Irec, pri 33 letih lani žal ni imel te sreče. Breen je na svetovni oder relija zapeljal leta 2011, ko je zmagal v akademiji WRC (prehodnica mladinskega svetovnega prvenstva), leto pozneje je postal svetovni prvak SWRC (razred S2000). Na relijih za svetovno prvenstvo je bil devetkrat na zmagovalnih stopničkah, lani pred tragedijo na Hrvaškem je bil drugi na reliju po Švedski. Leta 2012 se je na reliju v Italiji smrtno ponesrečil že njegov takratni sovoznik Gareth Roberts, čigar družina je nato vztrajala, da mora Breen nadaljevati kariero enega najboljših voznikov relija na svetu.

Mnogi odzivi na prvo obletnico Breenove tragedije

Ob prvi obletnici tragedije se je nanj prek družbenih omrežij spomnilo veliko aktualnih in nekdanjih voznikov svetovnega prvenstva. Hyundai bo konec tedna na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem svoje tri dirkalnike obarval v irske barve, kar so storili že lansko leto. Reli na Hrvaškem bo potekal od petka do nedelje, zmago pa brani Elfyn Evans (Toyota).

