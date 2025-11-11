Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

11. 11. 2025
V samomorilskem bombnem napadu pred stavbami okrožnega sodišča v stanovanjskem območju v pakistanski prestolnici Islamabad je bilo danes ubitih najmanj 12 ljudi, še več kot 20 je ranjenih, je sporočil pakistanski notranji minister Mohsin Nakvi. Med žrtvami v eksploziji avtomobila pred vhodom v sodni kompleks prevladujejo mimoidoči.

Po navedbah notranjega ministra se je samomorilski napad pred okrožnim sodiščem zgodil ob 12.39 po lokalnem času (ob 8.39 po srednjeevropskem času), po zadnjih podatkih pa je bilo ubitih 12 ljudi in ranjenih približno 27. Po poročanju pakistanske televizije so bile žrtve večinoma mimoidoči ali tisti, ki so bili na poti na sodišče.

Varnostne sile so zaprle območje v sektorju G-11 pakistanske prestolnice, kjer je več vladnih uradov, očividci pa so pred tem poročali o močni eksploziji, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornost prevzeli pakistanski talibani

Po besedah notranjega ministra je samomorilski napadalec bombo v avtomobilu sprožil v bližini policijskega vozila pred sodnim kompleksom, v katerem je bila po navedbah policije množica ljudi. Napadalec je sicer sprva skušal vstopiti v prostore sodišča, a ker mu to ni uspelo, je po 15 minutah čakanja ciljal policijsko vozilo, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Nekaj ur po napadu so odgovornost zanj prevzeli pakistanski talibani, ki so sporočili, da so bili tarča napada pravosodni uradniki, poroča AFP. "Naš borec je napadel sodno komisijo v Islamabadu. Tarča napadov so bili sodniki, odvetniki in uradniki, ki so izvrševali sodbe v skladu s pakistanskimi neislamskimi zakoni," je militantna skupina navedla v izjavi in zagrozila z nadaljnjimi napadi, dokler v državi ne bo uvedeno islamsko šeriatsko pravo.

Napad sta na omrežju X obsodila pakistanski predsednik Asif Ali Zardari in obrambni minister Havaja Asif. Slednji je zapisal, da je država v vojnem stanju in dodal, da bi morali današnji napad jemati kot opozorilo. Do napada namreč prihaja v času, ko se v bližini meje z Afganistanom stopnjujejo spopadi, za katere Pakistan krivi afganistansko talibansko vlado.

Napad v Islamabadu se je zgodil dan po eksploziji avtomobila v središču indijske prestolnice New Delhi, v kateri je v ponedeljek umrlo najmanj osem ljudi, 20 jih je bilo ranjenih. 

Islamabad v zadnjih letih ni bil tarča skrajnega nasilja, zadnji samomorilski napad se je zgodil decembra 2022. Današnji napad v prestolnici sicer sledi ločenemu incidentu, ko so pakistanske sile pred nekaj urami preprečile poskus oborožene skupine, ki je ponoči napadla vojaško fakulteto v bližini afganistanske meje in skušala ugrabiti več kadetov.

