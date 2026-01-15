Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Dmitrij Peskov | "Razmere za kijevski režim se iz dneva v dan slabšajo," je novinarjem dejal Peskov. | Foto Reuters

"Razmere za kijevski režim se iz dneva v dan slabšajo," je novinarjem dejal Peskov.

Foto: Reuters

Ukrajini zmanjkuje časa in možnosti za privolitev v dogovor o koncu skoraj štiriletne vojne z Rusijo, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in namignil, naj Kijev pristane na pogoje Moskve za konec vojne. V Kijevu je medtem po valu ruskih napadov na energetsko omrežje več tisoč ljudi v hudem mrazu ostalo brez ogrevanja.

"Razmere za kijevski režim se iz dneva v dan slabšajo," je novinarjem dejal Peskov. Dodal je, da se okno priložnosti za Ukrajino oži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Prišel je čas, da (ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski) prevzame odgovornost in sprejme ustrezno odločitev," je še povedal Peskov.

Trump nezadovoljen z obema

Rusija vztraja, da namerava preostanek ukrajinskega ozemlja, ki ga je razglasila za ruskega, zavzeti s silo, če diplomacija ne bo uspešna. Ruski predsednik Vladimir Putin je od Kijeva zahteval umik z območij na vzhodu in jugu Ukrajine kot predpogoj za premirje.

Ameriški predsednik Donald Trump je nad obema stranema izrazil nezadovoljstvo, saj po mesecih pogovorov še vedno ni doseženega preboja za končanje vojne. V intervjuju za tiskovno agencijo Reuters je v sredo dejal, da je Ukrajina tista, ki bolj zavira morebitni mirovni sporazum, in ne Rusija. Pojasnil je, da je Putin pripravljen končati invazijo, medtem ko je Zelenski bolj zadržan.

Ukrajinski, ameriški in evropski pogajalci so se konec decembra dogovorili o 20-točkovnem okvirnem načrtu za konec vojne, ki je bil prilagoditev 28-točkovnega predloga Washingtona. Kremelj se je kakršnimkoli prilagoditvam načrta uprl. Moskva je zavrnila tudi dogovor Velike Britanije in Francije, da bosta po prekinitvi ognja na ukrajinsko ozemlje poslali svoje vojake. Rusija je sporočila, da bo prisotnost tujih vojakov v Ukrajini štela kot legitimen vojaški cilj.

Peskov je danes dejal, da se dialog z ZDA nadaljuje: "Evropejci so imeli veliko pogovorov z Američani. Pomembno je, da tudi ruska stran predstavi svoja mnenja o teh razpravah."

Prihodnji mesec, natančneje 24. februarja, bodo minila štiri leta, odkar je Rusija začela ofenzivo na Ukrajino. Ubitih je bilo več deset tisoč ljudi, več milijon ljudi je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.
