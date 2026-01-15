Olimpija po zaključni plošček za naslov, Jeseničani v boj za izenačenje

Hokejisti HDD Jesenice bodo ob 19. uri gostili drugo tekmo finala državnega prvenstva, v katerem se merijo z večnim tekmecem iz Ljubljane HK Olimpija. Zmaji so na uvodni tekmi s 5:0 upravičili vlogo favorita. Z novo zmago bi si zagotovili prvi zaključni plošček za ubranitev naslova, saj ekipi igrata na tri zmage.