Četrtek, 15. 1. 2026, 10.17
13 ur, 15 minut
Državno prvenstvo, finale, druga tekma
Olimpija po zaključni plošček za naslov, Jeseničani v boj za izenačenje
Hokejisti HDD Jesenice bodo ob 19. uri gostili drugo tekmo finala državnega prvenstva, v katerem se merijo z večnim tekmecem iz Ljubljane HK Olimpija. Zmaji so na uvodni tekmi s 5:0 upravičili vlogo favorita. Z novo zmago bi si zagotovili prvi zaključni plošček za ubranitev naslova, saj ekipi igrata na tri zmage.
Četrtek, 15. januar
*Ekipi igrata na tri zmage. Termini preostalih tekem: 17. januar (Ljubljana); če bo potrebno 19. januar (Jesenice), 21. januar (Ljubljana).