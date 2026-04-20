Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu začela uradne skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo v švicarskem Zürichu in Fribourgu. Slovenci, ki jim je lani po skoraj dveh desetletjih uspelo obstati med elito, še niso v popolni postavi, nekateri hokejisti še igrajo v klubih, prav tako še čakajo prihod selektorja Eda Terglava. Do takrat jih bo vodil pomočnik Andrej Tavželj, že konec tedna pa jih čakata prvi pripravljalni tekmi s Poljsko.

Dva dni zatem, ko so slovenske hokejistke na Bledu odigrale zadnjo tekmo domačega svetovnega prvenstva (četrtega razreda), na katerem so končale na drugem mestu, se je v svoji tradicionalni bazi zbrala moška članska reprezentanca in začela uradne priprave na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo elitne skupine.

Ekipa – nekateri igralci, ki so bili že prosti klubskih obveznosti, so v preteklih tednih trenirali v Kranju in kasneje v Ljubljani – na Bledu še ni popolna. Selektor Edo Terglav, ki je sezono z Grenoblom končal v soboto (v finalu so izgubili z Bordeauxom), se bo varovancem pridružil v prihodnjih dneh na Poljskem, kjer jih čakajo tri pripravljalne tekme.

Do takrat bo priprave vodil njegov pomočnik Andrej Tavželj, ki je v družbi generalnega sekretarja Hokejske zveze Slovenija Dejana Kontreca na novinarski konferenci povedal nekaj več o načrtih in tem, koga še pričakujejo v reprezentanci.

"Vidi se vznemirjenje, želja"

"Danes smo se končno skupaj zbrali. Pri fantih se vidi vznemirjenje, želja. V nekem trenutku je bilo treba prekiniti trening, ker je bilo vse skupaj na 120 odstotkih. Sploh mladi se želijo dokazati, tako da je treba včasih stvari malo umiriti," pravi Tavželj.

Ekipi se bo sredi tedna pridružil Urban Podrekar, pričakujejo pa še prihod Roka Tičarja, Matica Töröka, Jana Goličiča, Anžeta Žežlja in Ožbeja Repa. Kdaj se bo kdo pridružil, je odvisno od poteka klubskih sezon.

"Krog potencialnih igralcev za igranje na prvenstvu se je povečal, kar nas lahko zelo veseli. Da dolgo v sezoni igrajo tudi v močnih ligah in da ima selektor ob koncu težko nalogo za izbor. Dobro je, da obstaja konkurenca, da se fantje borijo, da je pozitivna energija v moštvu," je o kandidatih dejal Kontrec.

"Dobro je, da obstaja konkurenca, da se fantje borijo, da je pozitivna energija v moštvu."

Slovenska reprezentanca je na lanskem svetovnem prvenstvu v Stockholmu na zadnji odločilni tekmi premagala Francijo in po 20 letih obstala v najkakovostnejšem rangu tekmovanja.

"Vsi so zelo zadovoljni, da se je začelo, in osredotočeni na to, kaj hočemo doseči. Lani smo bili uspešni in smo lepo zaključili cikel. Veliko smo se naučili, predvsem to, da je treba biti potrpežljiv, da tudi če na primer visoko izgubiš s Finsko, je treba ostati mentalno močen. Velik poudarek bo na psihološki pripravi," je dejal Tavželj.

Pet pripravljalnih tekem, prve že ta teden na Poljskem

Slovenci bodo v sklopu priprav odigrali pet prijateljskih tekem. Od 23. aprila do vključno 29. aprila bo reprezentanca gostovala na Poljskem (Tychy), kjer bo 24. in 25. aprila igrala s Poljsko, 28. aprila pa s Kazahstanom, vmesni čas pa bodo zapolnili s treningi. Oba slovenska tekmeca bosta v začetku maja igrala svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A) na Poljskem.

V četrtek, 7. maja, ob 19.00 bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo v sklopu tokratnih priprav; njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dni kasneje, 9. maja, pa se bo v Celovcu ob 16.20 z Avstrijo pomerila še na zadnji tekmi priprav. Obe sosedi bosta tako kot Slovenci igrali na prvenstvu v Švici, a v drugi skupini.

"Poljaki in Kazahstanci se pripravljajo na prvenstvo, dobili smo možnost, da igramo te tekme. Sploh Poljske zadnje čase ne gre podcenjevati. Madžarska bo dober pokazatelj, kje smo, Avstrijci pa so lani skočili eno stopnico, igrali četrtfinale prvenstva. Tekme bomo lepo stopnjevali do prvenstva," o pripravljalnih tekmecih pravi pomočnik selektorja.

Na Poljsko bo odpotoval tudi naturalizirani vratar Lukaš Horak, ki se je konec januarja poškodoval, pred tednoma se je vrnil na treninge na led, a njegova rehabilitacija še poteka. "Pri njem gredo stvari iz dneva v dan. Trajalo je malo dlje, kot je bilo predvideno. Z nami gre na Poljsko, da bo na ledu in bo delal fizioterapijo. Bomo videli, kako bo," o časovnici tekmovalne vrnitve Horaka pravi Tavželj.

Slovenci bodo prvenstvo odprli proti Čehom

Zadnji dan priprav bo 12. maja, nato pa bo naslednji dan slovenska izbrana vrsta odpotovala proti Švici. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 15. do 31. maja potekalo v Zürichu in Fribourgu v Švici.

Slovenci bodo igrali v skupini B v Fribourgu.

Slovenija bo uvodni del prvenstva začela 16. maja v Fribourgu, kjer jo v skupini B čakajo izbrane vrste Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske. Slovenci bodo prvenstvo odprli 16. maja proti Čehom, zadnja tekma v skupini pa jih čaka 25. maja proti Italiji, ki se je vrnila med elito.

Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, sestavljajo Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Uradnega začetka priprav naj bi se udeležili naslednji igralci: Vratarji: Jon DUKARIČ (Danbury Jr Hat Tricks/USA), Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO), Branilci: Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Kristjan ČEPON (Amiens/FRA), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE), Žiga URUKALO (Jesenice/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (Bietigheim-Bissingen/GER) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Mai CRNKIĆ (Kitzbüheler/AUT) Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Rok KAPEL (Olimpija Ljubljana/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Mark SEVER (Biel-Bienne/SUI) Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO),