HDD Jesenice

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 21.35

Jeseniški hokej ima novo vodstvo. Se mu obetajo lepši časi?

Hdd Jesenice | Foto Grega Valančič

Jeseniški hokejski klub ima novo vodstvo. Na današnjem občnem zbor v dvorani Podmežakla so za novega predsednika izvolili Gregorja Goričarja. Ta se zaveda, da je pred njim in prav tako na novo izvoljenim upravnim odborom kluba, zahtevna naloga.

"Spoštovani partnerji, navijači, podporniki in ljubitelji jeseniškega hokeja, obveščamo vas, da je bil danes v Hokejski dvorani Podmežakla uspešno izveden redni in volilni občni zbor HDD Jesenice. Po izteku mandata dozdajšnjemu vodstvu je društvo na občnem zboru obravnavalo poročila za leti 2024 in 2025, hkrati pa izvedlo tudi volitve za mandatno obdobje 2026–2030. Člani društva so soglasno potrdili vsa predstavljena poročila ter izvolili novo vodstvo. Za predsednika HDD Jesenice je bil soglasno izvoljen mag. Gregor Goričar," so danes zapisali na spletni strani HDD Jesenice.

Novoizvoljeno vodstvo prevzema odgovornost za stabilno in uspešno delovanje društva ter nadaljnji razvoj jeseniškega hokeja. Njihovi ključni cilji bodo usmerjeni v krepitev organizacijskih temeljev, tesnejše sodelovanje s HD Mladi Jesenice, razvoj mladih igralcev ter utrjevanje vloge jeseniškega hokeja kot pomembnega nosilca hokejske tradicije v Sloveniji in širše, še sporočajo iz jeseniškega kluba.

V upravni odbor so bili poleg predsednika Goričarja imenovani še člani Metka Cerar, Ivo Šmon, Miha Rebolj in Jernej Šturm, še en član pa bo imenovan naknadno, bo pa to predstavnik Občinskega sveta Občine Jesenice.

Predsednik nadzornega odbora je Matjaž Hribar, člana pa še Branko Jeršin in Darko Čorkovič.

