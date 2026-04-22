Kralji nesrečno klonili po podaljšku

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, so izjemno tesno in napeto drugo tekmo prvega kroga končnice po podaljšku izgubili z 1:2. Kralji tako proti najboljši ekipi rednega dela sezone Colorado Avalanche v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:2. Dvoboj se zdaj seli v Kalifornijo.

Potem ko so kralji uvodni nastop v končnici v Denverju po precej izenačeni tekmi tesno izgubili z 1:2, so tudi v drugo tekmo dvoboja vstopili z željo po zmagi.

Po dveh tretjinah brez zadetkov – tekma se je zavlekla tudi zaradi težav z ograjo – so v zadnji tretjini kot prvi povedli gosti, ko je bil z igralcem več po podajah Trevorja Moora in Quintona Byfielda uspešen Artemi Panarin.

Vendar njihovo veselje ni trajalo dolgo, saj je dobre tri minute pozneje izenačil Gabriel Landeskog, s podajama sta mu do zadetka pomagala Martin Nečas in Devon Toews.

Oba vratarja, Anton Forsberg in Scott Wedgewood, sta bila izjemna – gostujoči Forsberg je zaustavil kar 33 strelov, Wedgewood pa 21 –, tako da se je tekma prevesila v podaljšek.

Ta je pripadel domači ekipi, potem ko je po 7:44 igre zadel Nicolas Roy za popoln izplen koloradske ekipe pred nadaljevanjem dvoboja v Los Angelesu.

Colorado Avalanche so povedli z 2:0 v zmagah. Foto: Reuters

Tekma je bila sicer v drugi tretjini prekinjena za približno 17 minut, ko se je za klopjo kraljev razbilo steklo, koščki pa so se usuli na gostujočega trenerja DJ Smitha.

Na vzhodu je Tampa le izkoristila prednost domačega ledu in na drugi tekmi dvoboja proti ekipi Montreal Canadiens po podaljšku zmagala s 3:2. S tem je izenačila razmerje moči na 1:1 v zmagah.

Zmago je floridski ekipi prinesel JJ Moser, ki je zmagoviti gol dosegel po 12:48 minute podaljšane igre. Zdaj se dvoboj seli v Kanado.

Hokejisti ekipe Boston Bruins so se vrnili v končnico vzhodne konference lige NHL in drugo tekmo proti ekipi Buffalo Sabres dobili s 4:2. S tem so pred selitvijo v Boston boj na štiri zmage izenačili na 1:1.

Po prvi tretjini brez zadetkov so kosmatinci v drugi s tremi goli postavili temelje za zmago. Viktor Arvidsson je dosegel svoj drugi gol kmalu po začetku zadnje tretjine, s čimer je prednost povišal na 4:0 in učinkovito zapečatil zmago. Buffalu se je uspelo približati na en gol, a zaostanka ni mogel preobrniti.

Moči so na zahodu v Las Vegasu izenačili tudi hokejisti ekipe Utah Mammoth, ki so drugo tekmo v boju na štiri zmage proti domačim zlatim vitezom dobili s 3:2. Tretja tekma bo v Salt Lake Cityju.

Junak večera je bil komaj 21-letni Logan Cooley, ki je goste šest minut pred koncem tekme popeljal v vodstvo in postal najmlajši v ZDA rojeni hokejist z golom na obeh uvodnih tekmah končnice.

Liga NHL, končnica, 21. april

Pari prvega kroga končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /2:0/

Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /1:1/

Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:0/

Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/

Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:2/

Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/

Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:1/ // – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

