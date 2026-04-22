Avtor:
Pe. M.

Sreda,
22. 4. 2026,
17.27

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Kanadski napadalec še naprej v Ljubljani

Zach Boychuk tudi prihodnjo sezono v dresu Olimpije

HK Olimpija, Zach Boychuk | Zach Boychuk bo tudi v prihodnji sezoni igral za Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

Zach Boychuk bo tudi v prihodnji sezoni igral za Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

Po naznanitvi, da bo najkoristnejši igralec rednega dela sezone (MVP) T.J. Brennan tudi prihodnjo sezono igral za hokejsko Olimpijo, so zdaj v ljubljanskem taboru uradno potrdili, da v zeleno-belem dresu ostaja tudi kanadski napadalec Zach Boychuk.

Olimpija je pretekli teden potrdila, da se v Ljubljano iz Nemčije selita slovenska napadalca Jan Urbas in Žiga Jeglič. O tem, kdo od tujcev bo v prihodnji sezoni še naprej igral v Tivoliju, pa takrat uradno še niso želeli govoriti, saj želijo kontinuirano obveščati svoje navijače.

Tako so v začetku tedna sporočili, da v klubu ostaja ameriški branilec T. J. Brennan, ki je prejel tudi naziv MVP rednega dela, danes pa so na družbenem omrežju objavili še, da v Ljubljani ostaja tudi kanadski napadalec Zach Boychuk.

36-letnik, ki so ga pred lansko sezono predstavili kot največjo okrepitev kluba, je v ligi ICE v povprečju dosegal nekaj manj kot točko na tekmo. V rednem delu je na 38 tekmah zbral 36 točk (13 golov, 23 asistenc), na desetih tekmah končnice pa se je podpisal pod pomembne dosežke, dosegel je štiri gole in štiri asistence.

Da se družina Boychuk poleti vrača v Ljubljano, je pred dnevi na družbenem omrežju zapisala že Kanadčanova partnerka, s katero sta se sredi julija lani v Sloveniji razveselila prvorojenca Bostona.

Olimpija je redni del končala na šestem mestu, v četrtfinalu izločila Bolzano, v polfinalu pa jo je izločil Pustertal, ki se v finalu meri z Gradcem.

