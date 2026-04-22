Crosbyjevi Pingvini bi se lahko znašli v velikih težavah

Petkratni prvaki lige NHL Pittsburgh Penguins so v četrtfinalni seriji vzhodne konference na domačem ledu že dvakrat izgubili proti moštvu Philadelphia Flyers in se znašli v zelo nezavidljivem položaju. Naslednji dve tekmi prvega kroga končnice bodo namreč odigrali v Filadelfiji, ob dveh porazih pa bo zanje sezona končana. Kapetana Pingvinov Sidneyja Crosbyja in njegove soigralce tako izjemno pomembna tretja tekma "play-offa" čaka že v noči na četrtek, ob 1.00 po slovenskem času.

Aktualni podprvaki Edmonton Oilers bodo poskušali povečati prednost proti Anaheimu, serija med Dallasom in Minnesoto pa je po prvih dveh tekmah v Teksasu izenačena na 1:1 v zmagah in se nadaljuje na terenu moštva Wild.

Anže Kopitar in LA Kingsi se na domači led vračajo z zaostankom 0:2 proti Coloradu. Ob podpori navijačev v dvorani Crypto.com bodo poskušali prvo zmago v seriji doseči v noči na petek po slovenskem času (4.00).

Liga NHL, končnica, 22. april

Pari prvega kroga končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /2:0/

Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /1:1/

Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:0/

Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/

Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:2/

Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/

Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:1/ // – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

