Avtor:
S. K.

Sreda,
22. 4. 2026,
19.03

Osveženo pred

4 ure, 6 minut

Liga NHL, prvi krog končnice, 22. april

Crosbyjevi Pingvini bi se lahko znašli v velikih težavah

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins | Foto Reuters

Petkratni prvaki lige NHL Pittsburgh Penguins so v četrtfinalni seriji vzhodne konference na domačem ledu že dvakrat izgubili proti moštvu Philadelphia Flyers in se znašli v zelo nezavidljivem položaju. Naslednji dve tekmi prvega kroga končnice bodo namreč odigrali v Filadelfiji, ob dveh porazih pa bo zanje sezona končana. Kapetana Pingvinov Sidneyja Crosbyja in njegove soigralce tako izjemno pomembna tretja tekma "play-offa" čaka že v noči na četrtek, ob 1.00 po slovenskem času.

Los Angeles Kings
Sportal Kralji nesrečno klonili po podaljšku

Aktualni podprvaki Edmonton Oilers bodo poskušali povečati prednost proti Anaheimu, serija med Dallasom in Minnesoto pa je po prvih dveh tekmah v Teksasu izenačena na 1:1 v zmagah in se nadaljuje na terenu moštva Wild.   

Anže Kopitar in LA Kingsi se na domači led vračajo z zaostankom 0:2 proti Coloradu. Ob podpori navijačev v dvorani Crypto.com bodo poskušali prvo zmago v seriji doseči v noči na petek po slovenskem času (4.00).

Liga NHL, končnica, 22. april

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /2:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /1:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:0/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:1/

// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

