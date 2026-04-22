Sreda, 22. 4. 2026, 19.03
4 ure, 6 minut
Liga NHL, prvi krog končnice, 22. april
Crosbyjevi Pingvini bi se lahko znašli v velikih težavah
Petkratni prvaki lige NHL Pittsburgh Penguins so v četrtfinalni seriji vzhodne konference na domačem ledu že dvakrat izgubili proti moštvu Philadelphia Flyers in se znašli v zelo nezavidljivem položaju. Naslednji dve tekmi prvega kroga končnice bodo namreč odigrali v Filadelfiji, ob dveh porazih pa bo zanje sezona končana. Kapetana Pingvinov Sidneyja Crosbyja in njegove soigralce tako izjemno pomembna tretja tekma "play-offa" čaka že v noči na četrtek, ob 1.00 po slovenskem času.
Aktualni podprvaki Edmonton Oilers bodo poskušali povečati prednost proti Anaheimu, serija med Dallasom in Minnesoto pa je po prvih dveh tekmah v Teksasu izenačena na 1:1 v zmagah in se nadaljuje na terenu moštva Wild.
Anže Kopitar in LA Kingsi se na domači led vračajo z zaostankom 0:2 proti Coloradu. Ob podpori navijačev v dvorani Crypto.com bodo poskušali prvo zmago v seriji doseči v noči na petek po slovenskem času (4.00).
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /2:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /1:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:0/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:1/
// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1