Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi

Obračun prvega kroga končnice med Edmonton Oilersi in Anaheim Ducksi je za nekaj trenutkov prekinil nenavaden vložek enega od gledalcev. Nekdo naj bi s tribune na led vrgel zajeten kos mesa, domnevno pečenega piščanca.

Gledalci v dvorani Rogers Place v Edmontonu so v sredo spremljali tekmo preobratov, priča pa so bili tudi bizarnemu "navijaškemu vložku". Obračun je bil v tretji tretjini prekinjen, razlog pa nenavaden predmet na ledu.

"Zdi se, da imamo na ledu nekaj umazanije. Je prišla iz občinstva? Od kod je prišla?" se je spraševal kanadski komentator. Kaj kmalu je postalo jasno, da je nekdo s tribune na led vrgel na pol pojedenega, pečenega piščanca.

Anaheim je tekmo dobil s 6:4 in serijo na štiri zmage izenačil na 1:1.