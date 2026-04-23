Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
23. 4. 2026,
12.19

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek
Anaheim Ducks Edmonton Oilers hokej NHL liga NHL

Četrtek, 23. 4. 2026, 12.19

10 minut

Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Cutter Gauthier, Anaheim Ducks | Anaheim je v Edmontonu prišel do zmage, tekmo pa je zaznamoval nenavaden "navijaški vložek". | Foto Reuters

Anaheim je v Edmontonu prišel do zmage, tekmo pa je zaznamoval nenavaden "navijaški vložek".

Foto: Reuters

Obračun prvega kroga končnice med Edmonton Oilersi in Anaheim Ducksi je za nekaj trenutkov prekinil nenavaden vložek enega od gledalcev. Nekdo naj bi s tribune na led vrgel zajeten kos mesa, domnevno pečenega piščanca.

Gledalci v dvorani Rogers Place v Edmontonu so v sredo spremljali tekmo preobratov, priča pa so bili tudi bizarnemu "navijaškemu vložku". Obračun je bil v tretji tretjini prekinjen, razlog pa nenavaden predmet na ledu.

"Zdi se, da imamo na ledu nekaj umazanije. Je prišla iz občinstva? Od kod je prišla?" se je spraševal kanadski komentator. Kaj kmalu je postalo jasno, da je nekdo s tribune na led vrgel na pol pojedenega, pečenega piščanca.

Anaheim je tekmo dobil s 6:4 in serijo na štiri zmage izenačil na 1:1.

Anaheim Ducks Edmonton Oilers hokej NHL liga NHL
