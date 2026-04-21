Slovenska hokejska reprezentanca je v ponedeljek na Bledu uradno začela priprave na majsko svetovno prvenstvo v Švici (15.–31. maj), kjer upa, da bo lahko računala na pomembnega člana lanskega obstanka med elito, vratarja Lukaša Horaka. Naturalizirani čuvaj mreže, ki si je pozimi poškodoval gleženj, ne želi ničesar prehitevati. Pravi, da gre iz dneva v dan, in ostaja optimističen.

Slabe tri mesece mineva od tekme Olimpije s Salzburgom, na kateri si je Lukaš Horak težje poškodoval gleženj, se moral preleviti v gledalca hokejskih tekem in začel rehabilitacijo. Ta še ni končana, a 32-letnik, ki je lani prejel slovensko državljanstvo in slovenski reprezentanci v Stockholmu izdatno pomagal do obstanka med reprezentančno hokejsko smetano, upa, da bo tudi v Fribourgu lahko zastopal slovenske barve.

"Gleženj je iz dneva v dan bolje, a še nisem povsem pripravljen. Noga v drsalki je dobro, na treningu lahko drsam, ne čutim bolečine, kar je spodbudno. Največ težav imam pri gibanju navzdol, ko se spuščam proti ledeni ploskvi, kar je, glede na poškodbo, razumljivo. A tudi tu gredo stvari na boljše. Sem pa danes (ponedeljek, op. a.) bil na ledu in lahko rečem, da se počutim veliko bolje kot prejšnji teden. To je pozitiven znak," nam je ob zboru reprezentance dejal na Češkem rojeni hokejist.

"Gremo dan za dnem, teden za tednom in upamo na najboljši rezultat, da bom pripravljen na prvenstvo. Ostajam optimističen. Če ne bi bil, me ne bi bilo tu." Foto: Aleš Fevžer

"Upamo na najboljši rezultat, da bom pripravljen na prvenstvo"

"Dvakrat na dan imam terapije oziroma vaje, delam vse, da gredo stvari na bolje. Ekipa mi zelo pomaga. Je pa težko reči, na koliko odstotkih sem. Gremo dan za dnem, teden za tednom in upamo na najboljši rezultat, da bom pripravljen na prvenstvo. Ostajam optimističen. Če ne bi bil, me ne bi bilo tu," je odločen Horak.

Ob njem so na širšem seznamu še trije vratarji. Ob Žanu Usu, ki je bil na prvenstvu tudi lani, a ni dobil priložnosti za branjenje, še Luka Kolin in Jon Dukarič, ki še nista bila del članskih svetovnih prvenstev.

"Na takem tekmovanju časa za razmišljanje o porazih ni, treba je hitro obrniti list"

Slovenska zasedba je lani na zadnji tekmi premagala Francijo in obstala med elito. Tudi letos Slovence povsem na koncu čaka na papirju najnižje postavljeni tekmec Italija, a se v slovenskem taboru zavedajo, da ne gre vsega staviti zgolj na to tekmo. Ob tem poudarjajo, da bo treba biti potrpežljiv in ne dopustiti, da bi jih potencialno visok poraz proti izrazitemu favoritu dolgo časa obremenjeval.

"Skoraj vsaj dan igraš, tako da se po porazu res ne smeš pretirano poglabljati vanj in razmišljati v nedogled o tem, kako si izgubil, temveč moraš hitro obrniti list in iti naprej." Foto: Guliverimage

"Gre za tekmovanje z veliko tekem v kratkem času. Skoraj vsaj dan igraš, tako da se po porazu res ne smeš pretirano poglabljati vanj in razmišljati v nedogled o tem, kako si izgubil, temveč moraš hitro obrniti list in iti naprej. Po porazu ni časa za potrtost, treba je iti naprej in poskušati biti boljši na naslednji tekmi. Letos je podobno kot lani, ko smo na koncu igrali s Francijo, ampak že prej lahko kaj naredimo. Nihče od nas ne pričakuje, da bomo kar zmagovali, ampak menim, da imamo mlado, perspektivno ekipo. Če bo vse 'štimalo', verjamem, da se lahko dobro odrežemo in naredimo dober rezultat," razmišlja Horak, vesel, da mu je Hokejska zveza Slovenije ponudila reprezentančno priložnost.

"Lansko prvenstvo je bilo zabavno. Od prvega dne, ko sem prišel v reprezentanco, sem se počutil dobrodošlega, fantje so me lepo sprejeli. Vsak dan sem res užival in veselim se, da bom letos spet zraven."

Slovenska reprezentanca bo konec tedna odigrala dve pripravljalni tekmi s Poljsko, v začetku prihodnjega tedna pa bo na Poljskem palice prekrižala še s Kazahstanom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po besedah trenerskega štaba bo ta teden odpotoval z ekipo na priprave na Poljsko, kjer bo opravljal treninge in terapije. Slovenci bodo v petek in soboto v Tychyju odigrali prvi pripravljalni tekmi s Poljaki, prihodnji torek pa se bodo tam pomerili še s Kazahstanom. Edina domača pripravljalna tekma jih čaka 7. maja na Bledu proti Madžarom (19.00), dva dni pozneje pa bodo zadnji test opravili v Celovcu proti Avstrijcem.

Slovenci na SP najprej proti Čehom, za konec proti Italijanom

Prvenstvo bosta gostila švicarski Fribourg in Zürich. Slovenija bo prvenstvo igrala v Fribourgu, kjer jo v skupini B čakajo izbrane vrste Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske. Slovenci bodo prvenstvo odprli 16. maja proti Čehom, zadnja tekma v skupini pa jih čaka 25. maja proti Italiji, ki se je vrnila med elito.

Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa bodo sestavljale Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Spored pripravljalnih tekem Petek, 24. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Sobota, 25. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Torek, 28. april

Kazahstan – Slovenija (Tychy) Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)