Vsi poznamo uspešnico Brajde , ki je lansko poletje kraljevala na vrhu lestvice najbolj vročih skladb tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Zanjo stoji raper Lima Len iz Istre, ki je tokrat združil moči s slovensko skupino Tequila. Skupaj so izdali pesem Ivona in posneli videospot, v kateri Istran skuša osvojiti srce Ivone. Sicer pa je, kot nam je zaupal, v resničnem življenju še samski. Povedal nam je tudi, kaj ima Istra, česar drugi deli Hrvaške nimajo, in kateri so njegovi najljubši slovenski izvajalci.

Spoznali so se na nastopu v Vižinadi. Foto: Osebni arhiv skupine Tequila Alen Kozić, ki ustvarja pod umetniškim imenom Lima Len, se je v srca slovenskega občinstva zapisal s poskočnimi Brajdami. Njegova pesem ima na platformi YouTube že več kot deset milijonov ogledov, nekaj manj (6,5 milijona) pa tudi njena narodnozabavna priredba, ki jo je posnel s Firbci.



Sončna očala, oranžna kapa in majica z napisom "Daj dva gemišta, ne pitaj ništa" oziroma "Daj dva špricerja, nič ne sprašuj" so postali njegov prepoznavni znak, s katerimi se pojavlja na vseh nastopih. Poleg Brajd so se visoko na lestvicah povzpele tudi njegove pesmi Momak sa sela in Gremo na more, zdaj pa se je povezal s člani slovenske skupine Tequila, s katerimi so ustvarili pesem s poletnim pridihom Ivona. Istrski glasbenik, ki ustvarja pod umetniškim imenom, se je v srca slovenskega občinstva zapisal s poskočnimi Brajdami. Njegova pesem ima na platformi YouTube že več kot deset milijonov ogledov, nekaj manj (6,5 milijona) pa tudi njena narodnozabavna priredba, ki jo je posnel s Firbci.Sončna očala, oranžna kapa in majica z napisom "Daj dva gemišta, ne pitaj ništa" oziroma "Daj dva špricerja, nič ne sprašuj" so postali njegov prepoznavni znak, s katerimi se pojavlja na vseh nastopih. Poleg Brajd so se visoko na lestvicah povzpele tudi njegove pesmi Momak sa sela in Gremo na more, zdaj pa se je povezal s člani slovenske skupine Tequila, s katerimi so ustvarili pesem s poletnim pridihom Ivona.

Po uspešnici Brajde, ki ste jo posneli tudi v slovenščini, ste tokrat združili moči s še eno slovensko skupino, Tequila. S čim so vas prepričali?

Skupina Tequila me je osvojila med ustvarjanjem dveh pesmi, ki sta bili namenjeni njim, prek druženja in dobre energije. Pesem Ivona je poletna, všeč mi je takšen zvok, in tako smo se povsem spontano odločili, da vskočim. To smo storili brez posebnega načrta, a je na koncu super izpadlo. S končnim izdelkom sem zadovoljen in upam, da bo všeč tudi ljudem.

Poglejte videospot za pesem Ivona:

V videospotu se borite za naklonjenost Ivone. Kaj pa sicer, je vaše srce že oddano?

V videospotu se trudim nahraniti Ivono (smeh, op. p.). Moje srce sicer ni zavzeto, je prosto, in mislim, da bi tako tudi moralo biti. Ko vstopimo v odnos z resnično odprtim srcem, je to prava stvar. Vse drugo je del življenja, ki nas nekaj nauči.

Videospot za pesem Ivona so posneli v idiličnem Rovinju, kjer se je na kupu zbralo kar nekaj njihovih prijateljev. Foto: Osebni arhiv skupine Tequila

Sodelovali ste že z vrsto slovenskih glasbenikov. Ali tudi v prostem času poslušate slovensko glasbo? Vam je kateri naš izvajalec še posebej všeč?

Sodeloval sem s skupinama Tequila in Firbci in ker je pesem Brajde tako lepo zaživela tudi v Sloveniji, sem zdaj posnel še izvedbo s skupino Polkaholiki. Hvala tudi Raayu za priložnost za nastop v Križankah, to je bilo res nekaj posebnega in zelo lepa izkušnja. Kar zadeva slovenske izvajalce, pa bi težko izpostavil enega. Če Trile šteje kot slovenski izvajalec, bi omenil njega. Kot mlajši pa sem veliko poslušal Gheta, SunnySuna in Cyama, tako da zmagujejo moji bratje raperji.

Tako je slišati priredba pesmi Brajde s Polkaholiki:

V Istri ste pravi lokalni zvezdnik. Kaj bi rekli – kaj ima Istra, česar nima noben drug del Hrvaške?

Hvala za ta kompliment, čeprav se nikoli ne bi postavljal nad druge. Konec koncev smo vsi ljudje, vsak je poseben na svoj način. Ima pa Istra Lima Lena in Galižano (vas v Istri, od kjer prihaja, op. p.), česar res ni nikjer drugje na svetu.

Kako si napolnite baterije, ko ne stojite na odru ali ustvarjate nove glasbe?

Energijo si polnim ravno s tem, da ustvarjam novo glasbo in za to živim. Glasbe ne ustvarjam namensko, ampak skozi vsakodnevno življenje. Tako kot zjutraj na ponev vržeš jajca in slučajno dodaš še čebulo in paradižnik – tako tudi jaz ustvarjam glasbo, jo živim. Tako si polnim baterije, sicer pa poskušam živeti bolj zdravo, da ostanejo vedno polne. Pa tudi na odru – kolikor se tam iztrošiš, se energija, ki jo dobiš nazaj od občinstva, vrne najmanj dvojno od tiste, ki si jo porabil.

Preberite tudi: