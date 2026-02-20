Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
20. 2. 2026,
11.17

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
živila hrana zdravje potrošniki odpoklic meso

Petek, 20. 2. 2026, 11.17

31 minut

Pozor, odpoklic večjih količin svinjskega mesa na slovenskem trgu

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
prašič | Konkretnega mesa v trgovinah ni več, še zatrjujejo pri upravi. | Foto STA

Konkretnega mesa v trgovinah ni več, še zatrjujejo pri upravi.

Foto: STA

Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so preko sistema RASFF obvestili o distribuciji neskladnega svežega svinjskega mesa na slovenski trg. V njih so našli prekoračene mejne vrednosti onesnaževal (perfluoroalkiliranih spojin), so sporočili na uradni spletni strani.

Izdelki so distribuirani preko podjetij Eurospin, SPAR Slovenija in Jagros, so sporočili z uprave in objavili natančen seznam spornih izdelkov.

Proizvajalec mesa je Kometa 99 z Madžarske, prašiči pa so bili vzrejeni na Hrvaškem. V izdelkih so našli kemično tveganje s prekoračeno vrednostjo perfluoroheksansulfonske kisline (PFHxS) in perfluorooktansufonske kisline (PFOS).

Sporočili so še, da svinjsko meso ni več na trgu, proizvodom pa so roki uporabe že potekli. 

"Če so potrošniki živilo zamrznili, naj ga ne uporabijo oziroma zaužijejo," še sporočajo z uprave. 

odpoklic, prašičje meso, zdravje, onesnaženje | Foto: UVHVVR Foto: UVHVVR

topljeni sir, odpoklic
Novice V semenih bi lahko bila salmonela, v topljenem siru delci plastike

živila hrana zdravje potrošniki odpoklic meso
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.