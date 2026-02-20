Pozor, odpoklic večjih količin svinjskega mesa na slovenskem trgu

Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so preko sistema RASFF obvestili o distribuciji neskladnega svežega svinjskega mesa na slovenski trg. V njih so našli prekoračene mejne vrednosti onesnaževal (perfluoroalkiliranih spojin), so sporočili na uradni spletni strani.

Izdelki so distribuirani preko podjetij Eurospin, SPAR Slovenija in Jagros, so sporočili z uprave in objavili natančen seznam spornih izdelkov.

Proizvajalec mesa je Kometa 99 z Madžarske, prašiči pa so bili vzrejeni na Hrvaškem. V izdelkih so našli kemično tveganje s prekoračeno vrednostjo perfluoroheksansulfonske kisline (PFHxS) in perfluorooktansufonske kisline (PFOS).

Sporočili so še, da svinjsko meso ni več na trgu, proizvodom pa so roki uporabe že potekli.

"Če so potrošniki živilo zamrznili, naj ga ne uporabijo oziroma zaužijejo," še sporočajo z uprave.

Foto: UVHVVR