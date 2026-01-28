Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

28. 1. 2026,
Zdrava jagodna marmelada s skrivno sestavino, ki poskrbi za popolno teksturo

jagodna marmelada

Foto: Shutterstock

Jagodna marmelada je brezčasna klasika, ki jo večina pozna v različici z veliko sladkorja ali dodatkom želatine, a to še ne pomeni, da ne obstaja bolj zdrava alternativa. Tokrat razkrivamo recept za jagodno marmelado s semeni chia, ki poskrbijo za popolno, gosto strukturo brez umetnih dodatkov. Marmelada je lahka, sveža in pripravljena v le nekaj minutah.

Sestavine:

  • 300 gramov svežih ali zamrznjenih jagod
  • 2 žlici semen chia
  • 2 žlici agavinega sirupa
  • 3 žlice vode
  • sok polovice limone
@healthygirlkitchen Been obsessed with making homemade jam 🍓🫐5 minutes yes pls!!! You need: 2 cups strawberries 2 tbsp water 2 tbsp chia seeds 1 tbsp lemon 1 tbsp maple syrup 1. Add berries to a sauce pan with water and bring to medium heat. Reduce to a simmer until strawberries are broken down then mash them with a fork. 2. Turn off heat the add the lemon maple syrup and chia. Stir well until combined 4 3. Let it cool then store in a jar. 4. Keeps in the fridge up to 3 weeks. 5. Enjoy besties #homemade #strawberryjam #healthy #recipeideas ♬ original sound - Danielle Brown | easy recipes

Priprava:

Jagode narežite na koščke in jih skupaj z malo vode segrevajte, da se v celoti zmehčajo.

Rahlo jih pretlačite z vilicami.

Dodajte še semena chia, agavin sirup in nekaj kapljic limoninega soka.

Dobro premešajte in odstavite z ognja.

Pustite stati približno 15 minut, da se marmelada zgosti.

