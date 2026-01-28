Jagodna marmelada je brezčasna klasika, ki jo večina pozna v različici z veliko sladkorja ali dodatkom želatine, a to še ne pomeni, da ne obstaja bolj zdrava alternativa. Tokrat razkrivamo recept za jagodno marmelado s semeni chia, ki poskrbijo za popolno, gosto strukturo brez umetnih dodatkov. Marmelada je lahka, sveža in pripravljena v le nekaj minutah.

Sestavine:

300 gramov svežih ali zamrznjenih jagod

2 žlici semen chia

2 žlici agavinega sirupa

3 žlice vode

sok polovice limone

Priprava:

Jagode narežite na koščke in jih skupaj z malo vode segrevajte, da se v celoti zmehčajo.

Rahlo jih pretlačite z vilicami.

Dodajte še semena chia, agavin sirup in nekaj kapljic limoninega soka.

Dobro premešajte in odstavite z ognja.

Pustite stati približno 15 minut, da se marmelada zgosti.

