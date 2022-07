Pogrešanih 52-letne Melise Smrekar in njene 10-letne hčerke Julije Pogačar iz Radomelj, ki so ju nazadnje videli novembra v okolici Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust, še niso našli. Dekličin oče je za informacije, s katerimi bi lahko prišli do otroka, razpisal deset tisoč evrov nagrade. Na Instagramu je javnost pred dnevi za informacije zaprosil tudi kolesarski as Tadej Pogačar, ki je dekličin bratranec.

Na domu 10-letne Julije Pogačar se je čas pred osmimi meseci ustavil. Pod že popolnoma posušenimi jaslicami neodvita darila še vedno čakajo, da se Julija vrne domov v Kamnik.

"Čas se je dejansko ustavil 8. novembra lani. Zame. To izginotje je bilo 3. novembra, ampak jaz sem šele 8. novembra izvedel za to," je povedal Peter Pogačar, oče pogrešane Julije.

Nazadnje jo je novembra lani po šoli pobrala mati

Julijo je tedaj po šoli pobrala mati, 52-letna Melisa Smrekar oziroma Nataša Brumen, kot se je imenovala, dokler lani ni spremenila imena, se spominja oče. Pri njej naj bi preživela nekaj dni. A namesto tega se je za obema izginila vsaka sled. Le sinovoma iz prejšnjega zakona je povedala, da se želi umakniti. Kam, ni razkrila.

"Je rekla, saj ... mogoče se bova vrnili. Tako je bila nedoločna, da nisi mogel vedeti, kaj se bo zgodilo. In ko je mlajši sin govoril z njo, je v ozadju slišal zvonec, ko je pozvonilo. Ko so prišli po njih. Potem so se na hitro poslovili in to je bilo to," pove Julijin oče.

Mama in hči odšli z znancema in doma pustili skoraj vse stvari

Julija in njena mati naj bi se odpeljali iz Slovenije z znanci Lukom in Anko Ule. Ta sta istega dne zapustila Slovenijo, domnevno naj bi odšla živet v Španijo. To je Petru potrdila tudi policija, saj je bil na Natašinem telefonu zadnji klic ravno s telefonske številke Uletovih.

"Nataša je potem vse pustila doma. Telefon, prenosni računalnik, denarnico z vsemi karticami, razen z osebnimi dokumenti. Obe osebni izkaznici in potna lista. To je vzela. Pa očitno neko torbo, kovček, z oblekami. To je vse, kar je vzela s seboj," pove oče Peter.

Mama sledilka Lane Praner

Nataša Brumen je pred devetimi leti postala sledilka Lane Praner, prek katere naj bi višje sile komunicirale s prebivalci Zemlje. Še več, bila je tudi učiteljica v njeni sekti.

"Nataša verjame, da je s tem rešila sebe in Julijo. Pred gotovo smrtjo. Tukaj bi nas pač nekako pokončali, s čipi, s cepljenjem, nečim tretjim, tukaj bomo pač pomrli, slej ko prej. Zaradi teh stvari. Tako da, oni se rešujejo. Ta njihov umik je neko reševanje samega sebe," razloži Pogačar.

Tudi sama Lana Praner, ki se je preselila na najbolj oddaljeno evropsko ozemlje, otočje Azori, sledilce opogumlja, da je treba zapustiti svojo družino.

"To pomeni, da ste izstopili iz odtisa nekega prastarega časa. Ali razumete to veličino? In zato, ko se premaknete tja, je čas namenjen vam. In če želite svojo zmago, se ne vračajte nazaj," na platformi YouTube svojim sledilcem sporoča Lana Praner.

Oče se sprašuje o posledicah, ki jih bo to pustilo na hčerki

Peter Pogačar si ne more kaj, da se ne bi spraševal, kakšne posledice bo to pustilo na njej. V šolo, sicer odličnjakinja, zagotovo ne hodi, saj je bila Nataša prepričana, da jih sistem s tem ukaluplja. Še bolj pa ga skrbi, kako je z zdravstveno oskrbo.

"Zelo me skrbi, ali je Julija zdrava. Oziroma če ni, kako jo zdravijo?" še dodaja zaskrbljeni oče.

Ustvaril je tudi spletno stran in ponudil nagrado, pomagal je tudi bratranec Tadej Pogačar

Pretreseni oče je postavil tudi spletno stran "najdimo Julijo", kjer je povzel vse informacije. A nagrada, kar deset tisoč evrov za informacijo, ki bi ga pripeljala do hčerke, za zdaj še ni obrodila sadov. Prejšnji teden mu je na pomoč priskočil tudi Tadej Pogačar, ki je tik pred začetkom Tour de France objavil, da je njegova majhna sestrična pogrešana.

"Ima sledilce iz celotne Evrope, različne kolesarske navdušence in prej je bilo vse skupaj bolj omejeno na Slovenijo, zdaj pa je vest prišla tudi v Evropo. Videl sem, da so nekateri tuji spletni časniki objavili novico," zato Julijin oče upanja, da se bo hčerka kmalu vrnila v domače okolje, še ni izgubil.