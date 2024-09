Celjski Kovintrade bo od države prejel subvencijo v višini 1,55 milijona evrov

Vlada je danes v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2024–2027 uvrstila projekt širitve storitvenih zmogljivosti družbe Kovintrade. Investicija, ki med drugim zajema nakup opreme in vzpostavitev skladišča, je vredna 7,41 milijona evrov brez DDV, od tega bo država prispevala 1,55 milijona evrov. Ustvarili naj bi 20 delovnih mest.

Celjski Kovintrade bo subvencijo prejel po zakonu o spodbujanju investicij. Vlogo je oddal julija lani, gospodarsko ministrstvo je nato julija letos z odločbo odločilo, da se družbi za investicijo nameni 1,55 milijona evrov, od tega v letu 2024 do 1,12 milijona evrov in v letu 2025 do okoli 430 tisoč evrov, je v sporočilu urada vlade za komuniciranje pojasnilo ministrstvo.

Investicija v širitev storitvenih zmogljivosti zajema nakup opreme, kot so stroji za rezanje materialov iz jekla, električni viličarji, kasetno regalno skladišče in nakup digitalne opreme za spremljanje ter zagotavljanje učinkovitosti proizvodnega procesa.

Zagotovili bodo 20 novih delovnih mest

V okviru investicije bo prejemnik spodbude zagotovil 20 novih delovnih mest, od tega pet visokokvalificiranih, pravi ministrstvo. Investicija se je začela 1. avgusta 2023, zaključena bo predvidoma do konca leta 2025.

Ministrstvo lahko subvencijo dodeli za investicijo, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva. Ali izpolnjuje v zakonu določene pogoje, preveri komisija, ki jo imenuje minister.